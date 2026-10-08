El rol que ahora tendrá Beto Montenegro de Rawayana en Bravos de Margarita que desató debate en redes

El entorno del deporte y la industria del entretenimiento en Venezuela experimentaron una de las alianzas más innovadoras y sorpresivas. Los Bravos de Margarita concretaron la firma del reconocido cantante Beto Montenegro de Rawayana para renovar por completo la imagen del equipo.

La directiva de los Bravos de Margarita hizo pública la designación del vocalista para liderar un plan de dirección creativa de cara a las próximas campañas.

Qué vivan los Bravos de Margarita ☀️ @labarrabrava ⚾️🇻🇪 #SomosBravos https://t.co/qcOW8iOyAT — RAWA (@Rawayana) October 7, 2026

La organización detalló los objetivos planteados con esta incorporación.

«La alianza estratégica tiene como objetivo fortalecer la conexión entre el equipo insular, la Isla de Margarita y las nuevas generaciones de fanáticos venezolanos», señaló.

La implementación de las primeras iniciativas arrancará durante la presente zafra de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, con miras a alcanzar su despliegue total en la temporada 2027-2028.

El video acumuló miles de interacciones en cuestión de minutos, pero la caja de comentarios se convirtió de inmediato en un campo de batalla virtual . Muchos fanáticos reaccionaron con desconfianza ante la procedencia de los fondos de la novena insular. Uno de los usuarios de la red social cuestionó de forma tajante la transparencia institucional escribiendo: «No me digas que algún político es dueño de ese equipo o de algún enchufado porque entonces Beto ¿qué?» .

EL POLÉMICO ROMANCE CON ANA DE ARMAS

La controversia subió de tono cuando los internautas comenzaron a ligar la vida privada del artista con las corrientes políticas del país, recordando su reciente vinculación sentimental con la actriz cubana, Ana de Armas.

«Y la gente todavía no ve, Dios santo, empatado con una enchufada cubana del régimen. Ahora con otros chavistas más, dueños de ese equipo, investiguen un poquito», dijo una usuaria.

A pesar de la intensa controversia generada por la opinión pública en las plataformas, Montenegro trabajará de forma directa en el desarrollo de la identidad visual, generación de contenidos y diseño de experiencias para la afición.

El presidente de la novena insular, Luis Carrero, afirmó formalmente que la iniciativa marcará una pauta comercial única en la historia del circuito.