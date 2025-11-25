Caraota Show

El polémico comentario de Liliana Morillo sobre la expulsión de ‘El Puma’ de un avión que está dando de qué hablar

Liliana Rodríguez Morillo, hija de José Luis Rodríguez ‘El Puma’, reaccionó luego de que se hiciera viral un video en el que obligaron a su padre a bajar de un avión en Ecuador.

«Puma… ¿Qué haces viajando solo? ¿Y de esa forma? ¿Dónde está tu familia?», escribió la actriz en una publicación del video en Instagram.

El mensaje no tardó en hacerse viral y aunque lo eliminó poco después, ya era demasiado tarde y recibió comentarios de todo tipo.

A través de redes sociales una usuaria le respondió a Liliana también de forma irónica: «Será porque ha sido muy bueno».

Sin embargo, otros respondieron su pregunta sin ningún tipo de doble sentido. «Tiene razón, cómo lo van a dejar viajar solo, tenían que acompañarlo», señaló una persona.

Mientras tanto, otros criticaron a Liliana por reaccionar de esa manera. «Se nota que vive pendiente de lo que sucede con el papá, pobrecita vive tu vida mija».

Según trascendió este martes, el capitán de un avión en Ecuador obligó a El Puma a bajarse de la aeronave, luego de que un pasajero se molestara porque llevaba en el asiento una maleta con su medicina que toma tras un trasplante pulmonar, lo que dio a raíz a una discusión que terminó con su expulsión del vuelo que iba a partir hacia Estados Unidos.

