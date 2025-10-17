El polémico comentario de Lewis Hamilton a Brad Pitt por el que cambiaron toda la historia de la película de la Fórmula 1

El director de la escudería Mercedes de la Fórmula 1, Toto Wolff, reveló que la historia de la película protagonizada por Brad Pitt tuvo un cambio de 180 grados debido a un comentario del siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, sobre la avanzada edad del actor.

Todo ocurrió durante una reunión celebrada en la residencia de Wolff en Oxford en la que participaron figuras claves del proyecto como el director Joseph Kosinski, el productor Jerry Bruckheimer, Pitt, Hamilton y Susie Wolff.

En la historia original, el personaje de Pitt estaba diseñado para ser el centro de la trama, compitiendo por el campeonato mundial. Sin embargo, Hamilton, quien actualmente tiene 40 años y corre para Ferrari, expresó de inmediato su descontento por la trama.

El británico señaló que Pitt de 61 años era “demasiado mayor” para encarnar a un piloto en activo de la máxima categoría del automovilismo. Según Wolff, el propio Pitt consideró seriamente esta crítica y de inmediato los guionistas empezaron a replantear el papel.

Finalmente, tras darle varias vueltas se llegó a la historia que finalmente se proyectó en los cines. Pitt interpretó a Sonny Hayes, un piloto retirado que regresa a la competición con el objetivo de revitalizar al equipo APXGP, que atraviesa dificultades.

“El concepto inicial era que él fuera piloto y luchara por un campeonato mundial. Y entonces Lewis dijo: ‘Eso no va a funcionar, eres demasiado mayor para un piloto de Fórmula 1’, y Brad no se impresionó”, relató Wolff.

Tras el cambio en la historia Pitt reconoció que la adaptación del guion resultó “fantástica” y dotó al personaje de mayor verosimilitud. “Su papel era creíble”, subrayó el jefe de Mercedes.

Según Wolff, la mayor parte del entorno de la F1 recibió de buena manera la película, ya que los pilotos estuvieron muy involucrados en cada una de las partes de su desarrollo.

“Lo analizamos, todos los pilotos de F1 y los directores de equipo, en el estreno en Mónaco, cerca del Gran Premio, y nos gustó. No hubo nada que no nos gustara”, afirmó Wolff.

Además, destacó el éxito que resultó la película en general. “Es un buen entretenimiento y los ingresos que ha generado la película son fenomenales”.

La película de la Fórmula 1 se estrenó en cines en junio de 2025 y rompió récords, convirtiéndose en la película más taquillera en la carrera de Brad Pitt recaudando 628 millones de dólares a nivel mundial.