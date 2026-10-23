El oscuro secreto de Matthew Perry durante la boda de ‘Chandler’ en Friends que salió a la luz

Netflix estrenará un documental sobre la vida del actor Matthew Perry cuando se cumplen tres años de su fallecimiento por sobredosis.

Y se menciona uno de los momentos más recordados de Friends como fue su boda con el personaje de Mónica. Sin embargo, detrás de las sonrisas de aquella escena había una realidad dolorosa para el actor que interpretaba a Chandler, quien atravesaba una etapa especialmente difícil debido a su adicción al alcohol y otras sustancias.

La hermana de Perry, Mia Perry Bowick, reveló un detalle que hasta ahora no se había hecho público: Perry había salido de un proceso de rehabilitación poco antes de filmar el episodio del matrimonio.

Mientras millones de espectadores celebraban los personajes, su familia estaban preocupados por la salud del actor. El deterioro de la adicción de Perry empeoró entre la quinta y la séptima temporada de la serie.

«Todos sabíamos lo grave que era su trastorno, así que había una sensación de incertidumbre, una sensación de ¿Quién sabe qué va a pasar?», comentó Bowick.

Ya está disponible el primer tráiler de ‘THE ONE ABOUT MATTHEW PERRY’, la nueva docuserie de Netflix dedicada a la vida del recordado actor de ‘FRIENDS’.

La producción de tres episodios contará con testimonios de familiares y amigos cercanos, además de fotografías y videos inéditos de su archivo familiar, para recorrer su carrera, su vida personal y su lucha contra las adicciones.

‘THE ONE ABOUT MATTHEW PERRY’ se estrenará el 27 de octubre en Netflix.

#TheOneAboutMatthewPerry #Netflix #MatthewPerry — PopCine (@PopCine_Oficial) September 29, 2026

MATTHEW PERRY SOÑABA CON TENER UNA FAMILIA

Esa boda ficticia reflejaba, de manera indirecta, los deseos personales que el actor no llegó a concretar fuera de la televisión.

«Cuando vimos esa boda, todos sabíamos que él había querido eso en la vida, quería una pareja y quería hijos», expresó en una entrevista con People.

Aunque Perry disfrutaba el reconocimiento público y el éxito financiero por encarnar a Chandler Bing en Friends, sus familiares percibieron que existía una fuerte insatisfacción. «Hablaba de esa sensación de vacío o soledad que no lograba llenar del todo», agregó.

Matthew Perry nunca llegó a casarse ni tuvo hijos antes de su muerte en octubre de 2023. De hecho, él mismo también se refirió a aquel episodio en sus memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing publicadas en 2022, un año antes de morir.

Tras rodar el capítulo, que era un final de temporada, fue inmediatamente llevado «de regreso al centro de tratamiento… en una camioneta conducida por un técnico especializado en sobriedad», reseñó Infobae.