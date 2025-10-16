El nuevo escándalo de Britney Spears: Su exesposo la acusó de consumir cocaína mientras amamantaba

La cantante estadounidense Britney Spears se encuentra envuelta en una grave polémica, luego de que su exesposo la acusó de consumir cocaína mientras aún amamantaba a sus hijos.

El bailarín y rapero Kevin Federline, esposo de Spears entre 2004 y 2007 y con quien tuvo dos hijos, publicó su libro You Thought You Knew. Entre las diversas anécdotas que relató, hubo una que dejó muy mal parada a la cantante.

Federline, de 47 años en la actualidad, afirmó que Spears llegó inesperadamente a la fiesta de lanzamiento de su álbum Playing With Fire. La actriz le había dicho que se iba a quedar en casa cuidando de sus hijos.

Según su versión, abrió la puerta del camerino de Spears y se consiguió una escena insólita. La cantante estaba junto a su hermano Bryan Spars, su entonces representante Jason Trawick y una actriz, cuya identidad no precisó.

«Lo primero que vi fue a Britney y a su joven amiga esnifando una línea de cocaína sobre la mesa», aseguró Federline. «Ambas llevaban pelucas escandalosas. La de Britney era azul eléctrico. Fue surrealista. Ni siquiera intentaron disimularlo», acotó.

CONFRONTACIÓN CON SPEARS

Federline aseguró que la escena lo dejó impactado, puesto que Spears seguía amamantando a sus hijos de 13 meses y 1 mes. Según expertos, las madres no deben amamantar en las próximas 24 horas luego de consumir cocaína.

«Le dije: ‘Por favor, no vayas a casa a amamantar a los niños así. Llama a tu mamá o a alguien. Necesitamos leche de fórmula. No puedes hacer esto’», señaló Federline en su autobiografía.

El bailarín dejó claro que este incidente fue la «gota que colmó el vaso» en su relación con Spears. Poco después, contactó a su abogado para evitar una carta legal a la cantante exigiéndole que deje de amamantar. Días después, Britney solicitó el divorcio.