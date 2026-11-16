«El monstruo del cine cayó»: Famoso actor francés deberá ir a la cárcel por abusar de dos mujeres

El actor francés Gérard Depardieu, de 77 años, decidió renunciar a la apelación y aceptó su condena firme de 18 meses de prisión con suspensión de pena por agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de la película «Les Volets verts».

El anuncio coincide con el inicio previsto de su nuevo juicio en París y ocurre tras la difusión de un video que comprometía su defensa.

Mediante un comunicado titulado «Escucho», el intérprete asumió su culpabilidad y pidió perdón a las víctimas. Reconoció que durante años utilizó la provocación en los rodajes sin medir el impacto de sus actos desde su posición de poder, admitiendo que pertenece a «un mundo que ha desaparecido».

La renuncia al recurso judicial se produjo un día después de que los medios Mediapart y Le Média publicaran un video de otro rodaje donde se ve a una joven intentando apartar la mano del actor mientras este trata de levantarle la falda, contradiciendo su postura previa de negar cualquier abuso.

REACCIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Las denunciantes, una decoradora llamada Amélie y una asistente de dirección identificada como Sarah, a quienes debe pagar más de 10.000 euros por daños, celebraron el cierre del proceso como una victoria, aunque lamentaron su ausencia en la sala.

«El monstruo del cine cayó», expresó Sarah tras la audiencia.

Tras cambiar de abogados, Depardieu abandonó una defensa confrontativa que en 2025 le valió una sanción adicional por «victimización secundaria», y también retiró demandas previas contra la televisión pública francesa. Sin embargo, su situación legal continúa abierta: el próximo 26 de noviembre sabrá si enfrentará otro juicio por violación y agresión sexual contra la actriz Charlotte Arnould, cargos que aún niega.