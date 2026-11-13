El mensaje que envió Marc Anthony a los venezolanos tras confirmar concierto en Caracas

El cantante Marc Anthony emocionó a todos sus fanáticos al confirmar que regresará a Venezuela en el 2027.

«Mi gente de Venezuela, get ready porque en el 2027 estaremos juntos otra vez», expresó el artista en sus redes sociales.

Esta presentación marcará la primera vez que el «Flaco de la Salsa» cante oficialmente en el país en más de una década, pues su última actuación fue en diciembre de 2013 en el Poliedro de Caracas (tras la suspensión de una fecha prevista para agosto de 2024 en el Estadio Monumental).

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Ahora el cantante se reencontrará con su público el próximo 4 de febrero de 2027 en el Estadio Universitario de la UCV en Caracas, como parte de su nueva gira mundial The Last Dance World Tour.

Con más de 30 millones de copias vendidas a nivel mundial, Marc Anthony batió el Récord Guinness como el artista con más álbumes posicionados en el puesto Nº1 en la lista Tropical Albums de Billboard.

Además de su faceta musical, el salsero ha destacado en la actuación en largometrajes como Man on Fire (2004). Así como en la cinta biográfica, El Cantante (2006), donde interpretó a la leyenda Héctor Lavoe.

De esta manera, el intérprete de «Vivir mi vida» sellará un reencuentro histórico con el público venezolano. Sin duda, promete ser una velada inolvidable cargada de música, nostalgia y los grandes éxitos que han puesto a bailar a toda una generación.