El mensaje de Shakira por la victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol que se volvió viral

La cantante colombiana Shakira expresó su felicidad por la histórica victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol.

El comentario lo hizo Shakira en una historia publicada por la cantante venezolana Elena Rose en su cuenta de Instagram, que sorprendió a todos sus seguidores.

Rose se encontró con Shakira como parte de la promoción de la nueva marca de productos de la colombiana.

En el clip se puede ver a Shakira hablando amenamente con Elena Rose, luego de recibir una bolsa con productos de la marca y la cual le estaba explicando a Rose que incluso podía usar la bolsa para ir a la playa.

«Mira, y ¿Supiste que somos campeones mundiales?», le preguntó Rose a Shakira, a lo que la colombiana respondió: «Estoy feliz por Venezuela, que maravilla».

En el video se puede ver a Rose aún con su gorra de Venezuela celebrando la actuación del equipo en el Clásico Mundial.

Por otra parte, algunos fans han empezado a especular sobre el motivo de este acercamiento. Aunque la historia coincide con la promoción de la nueva marca de Shakira, también aseguran en redes sociales que podría significar algo mucho mayor.