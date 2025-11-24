«El legado se logra con o sin una corona»: El mensaje de Stephany Abasali a los venezolanos tras el Miss Universo

La Miss Venezuela, Stephany Abasali, publicó un emotivo mensaje dedicado a los venezolanos luego de quedar de segunda finalista en el Miss Universo realizado en Tailandia.

En ese sentido, no perdió la oportunidad de agradecer al país por el apoyo que recibió durante el certamen de belleza.

«Gracias Venezuela. Gracias porque cada escepticismo fue una chispa que encendió un fuego más grande dentro de mí. Trabajé, y lo hice de sol a sol, de inicio a fin, no me importaba si dormía, si me dolía o ya no podía, porque mi ambición de querer enorgullecerlos y dejarlos en alto me perseguía, pero no era para probarles algo, sino para honrar el sueño de nuestra nación», expresó Stephany Abasali.

Destacó que el verdadero Miss Universo «es la meta de dejar un legado, y ese trabajo se logra con o sin una corona física».

«La corona es un símbolo, pero el impacto que podemos generar, la inspiración que podemos sembrar y la huella que podemos dejar en las próximas generaciones, es eterna», manifestó.

«A los que creyeron desde el día uno, gracias por ser mi escudo. A los que se unieron en el camino, gracias por su fuerza. Y a Venezuela entera, gracias por ser la razón», resaltó Stephany Abasali.

LOS AGRADECIMIENTOS DE STEPHANY ABASALI

Asimismo, sostuvo que este triunfo es para Dios. «Desde el día en que comencé este viaje, prometí que nunca cambiaría quién soy realmente. Brillaría con mi propia luz, independientemente de si eso complacía a todos o no. Las creencias, los principios y los valores con los que crecí me enseñaron a estar agradecida por las oportunidades que la vida me ha dado y a tomar cada experiencia como una bendición», apuntó.

Stephany Abasali acotó que sus familiares son su luz guía, por lo que también les agradeció por enseñarle el valor de la empatía, el coraje y la resiliencia.

«A mis amigos, ustedes son los espejos que me reflejan mi mejor yo. A mis mentores y colegas, ustedes son los mapas que me guiaron a través de territorios desconocidos. A mis compañeras concursantes, es un honor haber compartido esta historia con todas y cada una de ustedes. Son verdaderas reinas. Este viaje no habría tenido sentido sin las personas increíbles que compartieron esta experiencia conmigo», agregó.

De igual forma, comentó que «ningún éxito es exclusivamente tuyo, y ninguna dificultad se soporta por completo en soledad. Cuando realmente miras a tu alrededor, te das cuenta de que cada respiro, cada oportunidad, está respaldado por un ejército silencioso de amor y trabajo».