El incómodo momento que vivió George Harris en Viña del Mar: Esto dijo tras retirarse en pleno show

El comediante, George Harris, vivió un incómodo momento durante su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

El venezolano se retiró del escenario tras recibir abucheos y pitos por una parte del público que estaba en la Quinta Vergara.

«Vamos a calmarnos muchachos, esto es complicado. Yo no vine a amargarle la vida a nadie, si ustedes quieren que me vaya, yo me voy, no pasa nada. Yo vine a darles mi cariño, pero si ustedes quieren que yo me vaya este es su país y lo respeto. Pero, soy un artista internacional y vengo a dar lo mejor de mí, no a pelear ni a pasarla mal. Si ustedes vinieron para que yo la pasara mal, les digo que yo no la voy a pasar mal, pero si la gente que vino y pagó una entrada para verme a mí», indicó a los pocos minutos que inició su presentación.

Asimismo, comentó que es un artista venezolano que «ama profundamente» a Chile. «A mí siempre me ha ido muy bien aquí, no es mi primera vez. Quizás se dejaron influenciar por los medios de comunicación amarillistas», dijo.

«Yo no vine a imponérmele a nadie, esto es una invitación de un festival hermoso y acepté. Pero si ustedes no quieren, no pasa nada, no voy a obligar a nadie a oír mi show.

El fracaso de George Harris en el festival de Viña del Mar Chile. Recibió una cucharada de su propio chocolate. ¿Los chilenos le dieron una lección? Contexto: ✅ Los chilenos le pasaron facturar por meterse con Allende y cuando ganó Boric, por ser de “izquierda” antes… pic.twitter.com/rEZYCfiuok — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) February 24, 2025

LAS PALABRAS DE GEORGE HARRIS

Después de bajarse del escenario, George Harris fue llamado en dos ocasiones por los presentadores del show para que continuara con su presentación. Incluso parte del público presente, en su mayoría venezolanos, gritaban para apoyar al comediante.

Sin embargo, a los minutos de haber empezado otra vez su presentación, George Harris paró de nuevo por los abucheos.

«Yo no quiero seguir en esto porque es luchar contra una marea, que lástima que ganen los malos siempre. Que lástima que la mayoría se pierda de un show porque hay unos pocos que quieren pitar todo el show y así es muy complicado. De verdad muchísimas gracias por la oportunidad», expresó antes de retirarse definitivamente del lugar.

Harris agradeció el apoyo que recibió por parte de sus connacionales que asistieron al festival para acompañarlo.

«Se hizo lo que se pudo mi gente. Lo siento mucho. Los amo», escribió en su Instagram.