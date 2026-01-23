El histórico récord que rompió Emma Stone de cara a los Óscar 2026

La actriz estadounidense Emma Stone escribió este jueves su nombre en la historia del cine, luego de que se convirtió en la actriz más joven en alcanzar siete nominaciones a los Premios Óscar.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció este 22 de enero a los candidatos para los premios de este año. Stone logró una doble nominación como productora y actriz principal del filme Bugonia.
Con esta medida, Stone alcanzó las siete nominaciones a los 37 años. La marca histórica previa estaba en manos de la mítica actriz Meryl Streep, quien obtuvo la misma cifra de candidaturas en 1988 a los 38 años.
Sin embargo, Stone todavía se mantiene como la segunda persona más joven en alcanzar tal cantidad de nominaciones. En primer lugar, se encuentra Walt Disney, que logró esa cifra a los 34 años en 1936.
HISTORIAL DE STONE
Esta es la segunda ocasión en que Stone recibe una doble nominación. Previamente, también fue postulada como productora y actriz principal en el filme Poor Things, en 2024, siendo la segunda mujer en lograrlo.
Por su parte, Stone también ha sido nominada a mejor actriz por La La Land (2017) y Poor Things (2024), ganando ambas estatuillas. También fue postulada al premio a mejor actriz de reparto por La Favorita (2019) y Birdman (2015), pero no triunfó en ninguna de ellas.
«Solo tres mujeres han ganado el Oscar como mejor actriz en tres o más ocasiones: Katharine Hepburn, quien sumó cuatro estatuillas, y McDormand y Streep, que alcanzaron tres cada una», apuntó The Hollywood Reporter.
Stone buscará seguir rompiendo récords y llevarse su tercera estatuilla a mejor actriz. Sus rivales son Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue) y Renate Reinsve (Sentimental Value).