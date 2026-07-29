El espectacular traje típico de Silvia Maestre para el Miss Supranational: «La Guaira renace»

La Miss Supranational Venezuela, Silvia Maestre, reveló este miércoles su traje nacional para el concurso de belleza. Se trata de un homenaje a La Guaira, enviando un menaje de dignidad y resiliencia en un momento tan complejo como el que vive el país.

La Guaira fue la entidad más afectada por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio. Maestre, quien usó sus redes sociales para difundir la información, no dejó pasar la ocasión en el Miss Supranational.

El Miss Venezuela publicó en sus redes sociales el traje típico que usará Maestre en el concurso celebrado en Polonia. Se trata de «La Guaira renace», una obra confeccionada por el diseñador Daniel Rojas.

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«Silvia Maestre representa la esencia de una tierra resiliente: un guiño a la belleza que siempre la ha caracterizado y al horizonte de esperanza que su gente nunca ha dejado de imaginar», indica la descripción.

EL HOMENAJE DE MAESTRE

Miles de personas perdieron la vida en La Guaira durante el doble terremoto. En ese sentido, Maestre busca hacer un «homenaje a la esencia» del litoral y una «declaración de amor por una tierra que inspira, resiste y siempre vuelve a florecer».

«Un pueblo que ha aprendido a levantarse con dignidad, a encontrar esperanza incluso en los momentos más difíciles y a demostrar que su verdadera fortaleza nace de nunca dejar de creer», acotó el Miss Venezuela.

El traje típico cuenta con detalles del mar y el cielo soleado del litoral, contando con tonos azules y beige de las costas venezolanas. Además, tiene en su parte trasera una imagen del Ojo de La Guaira y el Estadio Forum.

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Maestre dirá presente en la 17ª edición del Miss Supranational, que se celebrará este viernes, 31 de julio, en Nowy Sącz. La venezolana se perfila como una de las favoritas y buscará la primera corona del país en el certamen.

Mientras tanto, los venezolanos permanecen conmocionados por el doble terremoto. Hasta el viernes, más de 5.500 personas perdieron la vida y miles de edificios se vieron afectados, según la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura.