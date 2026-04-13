El divertido video de un taxista al descubrir que estaba llevando a Luis Fonsi, su reacción se hizo viral

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi vivió un curioso momento luego de que un taxista que crea contenido para sus redes sociales lo reconociera y no ocultara su felicidad por estar llevando al intérprete de ‘Despacito’.

El taxista en cuestión se trata de Richy MX, un creador de contenido que registra sus viajes. Cuando el hombre empezó a sospechar que estaba trasladando a Fonsi, entre bromas, el cantante afirmó ser «Ricky Martin», pero finalmente el chófer lo reconoció y no pudo evitar emocionarse.

De inmediato, expresó su emoción. «Me pongo nervioso», le dijo. Ante ello, Luis Fonsi le pidió calma y le rogó que estuviera «concentrado».

Uno de los momentos más icónicos del encuentro ocurrió cuando el taxista encendió su reproductor de música y ambos comenzaron a cantar y el artista, entre risas, gritó por la ventanilla: «Estoy sonando en la radio».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗙𝗼𝗻𝘀𝗶 (@luisfonsi)

El momento fue tan icónico que el propio Fonsi compartió el video en sus redes sociales.

«Quién diría que uno de los momentos más lindos de este viaje sería una conversación con mi taxista… gracias, México», escribió.

Fonsi se encontraba en México anunciando su nueva etapa musical y su próxima gira internacional.