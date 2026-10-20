El cine venezolano vuelve a la élite: «El nuevo pez que fuma» se impone en el escenario mundial

En un nuevo acontecimiento para la cinematografía nacional, la esperada producción «El Nuevo Pez que Fuma» (2026) reafirma el lugar de Venezuela en la élite del cine mundial tras ingresar a la competencia del prestigioso Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

El certamen argentino posee el título de ser el único evento en América Latina acreditado como Categoría «A» por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF), ubicándolo en el mismo escalafón de festivales legendarios como Cannes, Venecia, Berlín y San Sebastián.

La ópera prima dirigida por el cineasta y actor Luis Fernández —que ostenta también la candidatura oficial de Venezuela a los Premios Goya—, reúne a un elenco de primer orden encabezado por la icónica Mimí Lazo, junto a las magnéticas actuaciones de Jorge Reyes, Fran Berenguer y Claudia Rojas. Un hito que ubica con orgullo el sello cinematográfico venezolano en la tribuna internacional.

«A todo el equipo de ‘El Nuevo Pez que Fuma’ nos llena de una profunda emoción haber sido seleccionados entre más de mil postulaciones en un certamen de la envergadura del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Competir en esta categoría —que marca además nuestro gran estreno internacional— representa una extraordinaria validación al talento, la pasión y la resiliencia de más de 150 profesionales del cine que hicieron posible esta obra. Estoy inmensamente feliz de dar este primer gran paso global y de vernos el próximo 11 de noviembre en Mar del Plata para celebrar a Venezuela en la pantalla grande del mundo», destacó Fernández.

Llegar a la selección oficial de un festival Clase “A” como Mar del Plata trasciende fronteras y confirma la fuerza competitiva universal de nuestras historias. ‘El Nuevo Pez que Fuma’ es un grito de audacia, pasión y potente impacto narrativo que hoy vibra con fuerza ante los ojos de la crítica especializada y en más de tres mil espectadores que la han visto a sus pocos días de estreno en las 27 salas de cine del país.

Al conquistar en simultáneo el escenario de Mar del Plata y la carrera hacia los Premios Goya, «El Nuevo Pez que Fuma» no solo coloca al cine venezolano en el radar de la industria, sino que lo consagra en el pódium del séptimo arte global.

NOTA DE PRENSA