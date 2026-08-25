El bombazo de Osmel Sousa sobre la venezolana Mística Núñez y su participación en el Miss Mundo

El zar de la belleza, Osmel Sousa, lamentó que la candidata venezolana en el Miss Mundo 2026, Mística Núñez, respondiera en español durante una de las fases del concurso, lo que a su juicio la perjudicó de cara a la evaluación del jurado.

«Yo se los dije a ustedes de Venezuela, muy linda la venezolana, muy impecable, muy preciosa, muy todo, pero si no habla inglés no está bien, porque en ese mensaje que ella dio que lo tradujo este, que no se sabe si es míster mundo, por supuesto que no le va a traducir bien, porque es muy importante cuando la muchacha dice las cosas con emotividad y en español se le pierde a la gente que no habla español», comentó Sousa.

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«Entonces cuando él le traduce, le traduce la palabra pero no le traduce la emoción que ella le pone cuando habló, que lo hizo maravillosamente bien en español, pero ya saben, una cosa que el año que viene hay que tener cuidado con eso», añadió.

Durante su discurso Núñez tuvo grandes problemas por la descoordinación e inexperiencia de la persona que le sirvió como traductor.

En algunas ocasiones la traducción era incorrecta e incluso omitía partes del discurso de la venezolana. Además, parte de esta descoordinación quedó evidenciada cuando la aspirante a la corona también interrumpía al traductor antes de que terminara, por lo que se notaba la incomodidad por parte de ambos.

La gala final del Miss Mundo 2026 se llevará a cabo este 5 de septiembre y Núñez buscará conquistar para Venezuela la anhelada séptima corona para el país.