El bombazo de Marvel sobre ‘Avengers: Doomsday’ a semanas del estreno que causó revuelo

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, soltó nuevos adelantos sobre la próxima gran película de ‘Avengers: Doomsday’ y sorprendió a los fanáticos al asegurar que quienes ya la han visto coinciden que «da mucho miedo».

Además, el directivo puso fin a los rumores al confirmar que el personaje de Robert Downey Jr. es el auténtico Victor Von Doom y no una variante malvada de Tony Stark (comparándolo con el caso de Chris Evans, quien fue Antorcha Humana y Capitán América).

Por su parte, el propio Downey Jr. advirtió que su villano viene dispuesto a rehacer el universo desde cero, asegurando que su nivel de destrucción será diez veces mayor de lo que cualquiera imagina.

@Caughttincctv AVENGERS: DOOMSDAY (2026) | Final Trailer

https://t.co/6eQP4eeebq — Al Hind (@_AAhmed004) November 12, 2026

UNA HISTORIA MARCADA

Bajo la dirección de los hermanos Anthony y Joe Russo, esta entrega busca hacerle justicia al temible villano de los cómics tras sus criticadas versiones en las películas de Los Cuatro Fantásticos de 2005 y 2015.

Según explicó Russo, la ferocidad de Doom no surge solo de su poder sino de una herida personal.

«Es un padre que es víctima de un trauma. Ha perdido a un hijo”, detalló el director a Empire.

Esa pérdida funciona como base emocional del personaje. El director remarcó que Doom «es muy poderoso» y maneja «una magia muy oscura», al punto de advertir en la propia película: «El infierno me responde a mí».

El regreso de Robert Downey Jr. a la franquicia implicó un giro radical respecto a su papel histórico como Tony Stark, el héroe que inauguró el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y que se sacrificó al final de Avengers: Endgame.

El actor relató a Empire el momento en que asumió su nuevo rol como villano. «¿Recuerdas a Michael Douglas al final de Día de furia? Dice: ‘¿Yo soy el malo?’. Tuve esa misma revelación un par de días después de empezar a rodar», contó Downey Jr., «porque todos los héroes están allá, y yo soy el problema. Y entonces me metí de lleno, y fue un momento glorioso», reseñó Infobae.