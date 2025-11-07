Caraota Show

El beso del que todos hablan: ¿Reconciliación entre Ben Affleck y Jennifer Lopez?

Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
Foto: Archivo

Los actores Ben Affleck y Jennifer López fueron vistos juntos en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, y, aparentemente, se dieron un beso. Luego de dos intentos que fracasaron, parece que su amor podría tener una tercera oportunidad.

Affleck y López tuvieron una relación entre 2001 y 2004, cuando rompieron su compromiso al no poder soportar la presión mediática. Casi dos décadas después se dieron otra oportunidad, pero se divorciaron luego de un breve matrimonio.

Aunque parecía que esta historia de amor había llegado a su final, se desataron los rumores sobre un acercamiento entre Affleck y López. Los hechos se dieron el pasado jueves, 30 de octubre, frente a la mansión que fue su hogar.

Cuando se casaron, Affleck y López compraron una gran mansión en Los Ángeles. Tras su divorcio la pusieron en venta, pero luego la retiraron del mercado esperando una situación más favorable en cuanto a su precio.

Fue justamente frente a esta mansión donde se dio este encuentro que desató rumores. De acuerdo a la revista Hola!, Affleck y López protagonizaron una cariñosa despedida, dándose un abrazo y un beso, aunque no se conoce si fue en la boca o la mejilla.

¿AMORÍO DE AFFLECK?

Esta noticia sorprendió a miles de fanáticos, puesto que Affleck fue visto el miércoles con una «misteriosa morena» en Los Ángeles. Aparentemente, el ganador del Óscar estaba paseando en su BMW con esta dama.

La revista Daily Mail tuvo acceso a unas imágenes en donde se aprecia que la mujer está reluciente y con un par de botones de su chaqueta desabrochados. Se conocen detalles de su relación con Affleck.

Affleck con una mujer en su carro. Foto: Daily Mail

Entre los rumores de un nuevo amorío de Affleck y un supuesto acercamiento con JLO, los fanáticos del actor se mantienen expectantes sobre el futuro de su vida amorosa. Hasta el momento, él no se ha pronunciado sobre estas especulaciones.

