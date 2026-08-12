Drogas, alcohol y dos damas de compañía: Filtraron nuevas imágenes de últimas horas de Liam Payne

En las últimas horas han salido a la luz nuevas imágenes de la cámara de seguridad del hotel CasaSur que forman parte del expediente sobre la muerte de Liam Payne, el excantante de One Direction en Palermo, Argentina.

En las imágenes aparecen Aldana S. y Lucila G, las dos trabajadoras sexuales que a las 11:28 acompañaban a Payne poco antes de ingresar a su habitación.

Algunas imágenes muestran que antes de entrar, las mujeres conversaron con el cantante durante un rato en el lobby del hotel.

Incluso, se alcanza a distinguir la discusión que tuvo con Aldana S. quien luego declaró que Payne, la insultó y le dijo que el dinero «no lo hacía feliz».

Las mujeres aseguraron ante un juzgado que Payne les pidió cocaína en repetidas ocasiones y que las echó de la habitación en medio de una rabieta, al no poder pagar los cinco mil dólares que supuestamente les había prometido. Lejos de retirarse, las mujeres se quedaron en el lobby esperando que el cantante les pagara.

De acuerdo con la policía, Payne conoció a Aldana S. luego de ver su publicación en un sitio de escorts, por lo que, la contactó por WhatsApp. Durante la conversación, la trabajadora sexual convenció al cantante de sumar a su amiga Lucila al encuentro. Los investigadores constataron que el artista les pidió cocaína en varias ocasiones.

Para consumar el encuentro les envió un taxi. Mientras ambas se dirigían al hotel le escribió a Aldana S.: «Deberíamos conseguir cocaína».

Posteriormente, les pidió «cinco gramos para que pueda hacer crack». La policía también encontró en la habitación un paquete de bicarbonato de sodio, un ingrediente necesario para la cocción de crack.

En la conversación Payne también le envió un video de él cantando, así como una foto sexualmente explícita.

Una vez en la habitación, el cantante pidió varias botellas de alcohol que sumaron cerca de $500. El estudio toxicológico determinó que el cantante falleció con 2,7 gramos de alcohol por litro en la orina, y 2,3 en su sangre.

Al cabo de tres horas en el lobby del hotel tras ser sacadas de la habitación del cantante, las trabajadoras sexuales se fueron luego de que el staff del CasaSur contactara al presunto «manager» de Payne, Rogelio Nores, el empresario que era su contacto en Argentina.

No obstante, hasta ahora Nores ha asegurado no tener vínculo comercial alguno con el cantante.

Este hombre les habría ofrecido 300 dólares, pero ellas habrían rechazado ese dinero. Asimismo, confesaron que Payne intentó pagarles con su reloj Rolex de oro, pero también se negaron a aceptarlo.

De acuerdo con su testimonio, Payne lo rompió contra la pared de su habitación. La policía de la ciudad no lo halló cuando registró la habitación del cantante tras la muerte.