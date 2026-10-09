Don Francisco reveló la poderosa razón por la que no se retirará de la televisión

El presentador más icónico de la televisión, Don Francisco, regresó a los estudios de grabación para anunciar un ambicioso proyecto profesional.

Por lo tanto, las sabias reflexiones que compartió se hicieron virales en redes. «Si usted se queda, yo me quedo, si usted se queda, ya volvemos», dijo.

A su juicio, los programas «tienen algún tipo de adicción en que uno siente que comunicarse con las gentes es importante cada uno en su área».

Según reseñó Univisión, el mítico conductor detalló que cuenta con siete décadas de constante labor profesional desde que inició a trabajar a los 16 años de edad.

«Uno debe tener siempre un proyecto de vida porque, si uno, salvo que las condiciones físicas e intelectuales no lo permitan, uno tiene que tener un proyecto en la vida y un propósito. Y esta oportunidad que me dio Televisa Univisión, una oportunidad muy grande, para hacer una cosa muy acotada, porque este es un programa solo de ocho capítulos. Los directivos de la cadena fijaron el estreno de los especiales para este domingo, 11 de octubre», comentó.

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Durante la entrevista con los conductores Lili Estefan y Raúl de Molina, Don Francisco revivió anécdotas.

«Esto lo hago hace 64 años cuando tú (Raúl) llegaste a Univisión me acuerdo perfectamente que tu trabajo era otro del que vas a sacar un libro, tú eras paparazzi, tú sacabas fotos por todo el mundo y para ti, eso era un gran orgullo», dijo.