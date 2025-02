Director del Festival de Viña del Mar confirmó que hubo xenofobia durante show de George Harris: «Venezolanos fueron atacados»

El director del Festival de Viña del Mar, Álex Hernández, se disculpó por lo ocurrido en contra del comediante venezolano George Harris y denunció que ese día hubo xenofobia en la Quinta Vergara.

«Sentimos que están sucediendo cosas completamente fuera del espectáculo. No tenía la culpa el comediante, no tenía la culpa la producción, había un grupo de personas organizadas que estaban desordenando todo y se preocuparon de funarlo cuando en realidad no se lo merecía», denunció.

Asimismo, confirmó que no había nada de malo con la rutina del comediante, la cual recibió la aprobación de la producción, mucho antes del show. «Yo vi la rutina entera varias veces».

Además, reprochó que un sector de la prensa chilena se sumara a este tipo de actitudes. Durante la propia entrevista un pequeño grupo de periodistas lo empezaron a interrumpir para cuestionar la participación del comediante venezolano.

«Esto mismo que está pasando acá pasó anoche entre chilenos y venezolanos, una persona tratando de hablar con una cantidad de personas discutiendo por su parte», destacó.

LEA TAMBIÉN: EL VIDEO VIRAL DE LA TRADUCTORA DE SEÑAS DURANTE PRESENTACIÓN DE GEORGE HARRIS EN VIÑA DEL MAR

El director del festival también confirmó que tuvo oportunidad para disculparse con George Harris.

«Por supuesto que hubo xenofobia, aquí hubo un grupo de venezolanos que estaban arriba y fueron atacados por un grupo pequeño de chilenos organizados. Quiero ser muy enfático, un pequeño grupo de chilenos desubicados. La mayoría no somos así, yo se lo dije a él cuando empezó esto ‘te quiero contar que no todos los chilenos somos así’. Hay gente que se divierte haciendo esto y le hace daño a la gente», aseveró.

Director de El Festival expone que un grupo de personas se organizó para pitar y sabotear la presentación de George Harris. Admite que sí hubo xenofobia. Es un escándalo esto. Vean la actitud de los periodistas que hacen la entrevista: pic.twitter.com/pOouh8kGZs — Néstor Romero Zerpa (@RomeroNestor) February 24, 2025

Por otra parte, destacó que este tipo de comportamientos atentan contra la reputación del festival. «Nunca nos imaginamos que podía haber un grupo desatinado de chilenos, muy pequeño, que podían empezar a provocarlo. Por eso la sorpresa, porque a él lo quieren mucho, no solamente venezolanos, sino muchos chilenos, por algo llena arenas y la verdad que lo que pasó a nadie le gustó que pasara, ojalá que no pasé más, porque pudiera hacerle daño al evento».

«Hay que entender que este es un festival que hay que cuidarlo y este tipo de cosas no favorecen esto. Es una lata porque el festival llega a muchos países y nosotros como locales debiéramos ser un ejemplo de recibir a los que no son chilenos», concluyó.