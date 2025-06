Desde el Empire State hasta las pirámides de Egipto, Superman se «apoderó» de emblemáticos sitios turísticos del mundo

Con motivo de la nueva película de Superman, la silueta del Empire State Building se vio atravesada por un potente rayo de luz y con el logo de la “S” que caracteriza al superhéroe.

En las últimas semanas, Warner Bros y DC Studios han puesto en marcha una ambiciosa campaña global para anunciar la llegada de Superman: Legacy, la nueva apuesta cinematográfica del universo DC que promete reiniciar, y redimir, la franquicia que ha tenido grandes altibajos en las últimas décadas.

A tan solo semanas de su estreno oficial el 11 de julio, el estudio está apostando a lo grande con esta película, que además incluye a la actriz venezolana María Gabriela De Faría.

Para ello, ha desplegado una estrategia para que la icónica “S” se vea en algunos de los lugares más significativos del mundo.

Desde el Puente de Londres, pasando por la Torre Eiffel o las pirámides de Egipto, el símbolo no ha tardado en acaparar la atención de medios internacionales.

“Vamos a hacer que la ‘S’ se vea en todo el mundo”, prometió James Gunn, director de Superman: Legacy y actual responsable creativo de DC Studios.

Superman: Legacy marca el reinicio oficial del nuevo DC Universe. La película explorará los orígenes de Clark Kent en un mundo moderno, con un enfoque más humano y menos oscuro que las últimas entregas.

MARÍA GABRIELA DE FARÍA DESEA «PONER EN ALTO» A VENEZUELA EN LA NUEVA PELÍCULA SUPERMAN: LEGACY

a actriz venezolana María Gabriela de Faría, quien en los últimos meses ha estado en el centro de los reflectores por su participación en la próxima película del universo DC, Superman: Legacy, expresó la emoción y orgullo que siente al estar en una producción de esa magnitud.

“Estoy muy agradecida por este personaje, muy feliz y esperando con ansias el estreno. Aunque publiqué una foto, todavía no hemos visto la película, porque el director quiere que la veamos juntos en la premier”, comentó durante una entrevista con el medio El Día durante los Premios Latinos celebrados en Madrid.

La venezolana interpretará a la villana Ángela Spica, también conocida como La Ingeniera. En un reciente adelanto, se le observa luciendo un traje oscuro ajustado, fiel a la estética del personaje en los cómics, destacando sus habilidades derivadas de la nanotecnología integrada en su cuerpo.

“Esta película tiene drama, risas, acción”, afirmó. Además, manifestó su orgullo por representar a Venezuela: “Está hecha con todo el deseo de poner en alto a mi país”.