Descubrimos los secretos de Valeria Cannavó la miss ¿rebelde? que va por el esquivo Miss Mundo

Valeria Cannavó cree en el destino y en su preparación para romper con la mala racha que ha tenido Venezuela en el Miss Mundo, pues han pasado casi 14 años desde que Ivian Sarcos se coronó en el concurso presidido por Julia Morley, caracterizado por un formato más largo que otros certámenes y un enfoque especial en la “belleza con propósito”.

La diseñadora de moda habló este lunes con Caraota Digital de las expectativas que tiene con su viaje a India en donde buscará conquistar la emblemática corona azul el 31 de mayo, cuando se celebre la noche final de la competencia.

Aunque la agenda de esta semana se ve que está bastante ocupada, la reina de belleza mantuvo siempre una actitud serena, enfocada y sobre todo cercana al contestar las preguntas.

“Es un poco extraño porque me siento muy relajada, para la mucha presión que tengo en estos momentos y por el poco tiempo. Hay momentos en los que sí me entra el miedo en el que todo esté bien, preparado, en excelente estado, porque yo soy muy perfeccionista, me gusta tener todo bastante pulido, pero me quedo tranquila porque he trabajado muchísimo durante todo este tiempo. Creo mucho en el destino, por algo me tocó la corona de Miss Venezuela Mundo y por algo es el concurso que más rápido se va a dar. Confío mucho también en que todo pasa por una razón. Al final del día, sí confío en mí, en que estoy preparada y que voy a dar el 100% en cada actividad”, comentó.

El destino la lleva al Miss Mundo

La joven de 24 años, quien vivió durante varios años en Milán, Italia, para cursar sus estudios de Diseño de Modas, reconoció que desde diciembre, poco después de su coronación, comenzó a estudiar el certamen de belleza, en el que nunca pensó que concursaría, pues al inicio tenía la misión de representarnos en el Miss Universo y también recibió comentarios de algunas personas que decían que la veían más en el Miss Internacional.

Sin embargo, luego del tiempo, identificó varios aspectos del Miss Mundo con su vida, como su pasión por el deporte, la moda y sobre todo las causas sociales, algo que la motiva a dar lo mejor de sí en esta competencia. “Me tocó justamente el Miss Mundo y en un corto tiempo, pero me siento tranquila de que estoy dando lo mejor de mí”, destacó.

¿Conflictos con el Miss Venezuela?

En la entrevista, Valeria Cannavó respondió a quienes dicen que ha sido algo rebelde con el comité del Miss Venezuela a la hora de seleccionar atuendos o recibir asesoramiento de imagen.

“Las redes sociales se prestan para eso, para crear ese tipo de polémica o venderte de alguna manera o de otra, pero yo siempre he dicho que las redes no son la realidad. Nosotros no podemos proyectar lo que verdaderamente somos, nuestra esencia, aura, a través de las redes sociales, o cualquier persona puede transmitir algo diferente a lo que es o hace a través de esas plataformas”, comentó.

Agregó: “Las misses tienen tendencia a recibir este tipo de críticas porque están en el ojo público, además son una figura bastante importante para la cultura venezolana. Así que este tipo de cosas va a suceder sí o sí, no todo el mundo te va a ver con los mejores ojos, o cuando tú estás en un punto en el que estás brillando o haciendo las cosas bien, esos detractores puede que te quieran afectar. Yo trato de no prestarles atención y cuando estás aquí, te das cuenta de que solo tienes una opción y es fortalecer tu personalidad, tu seguridad y confianza”.

Insistió en que ha recibido el apoyo del comité y sí se ha dejado guiar por los profesionales, quienes asegura han tomado en cuenta su esencia para que la refleje en cada momento de su reinado.

Con la mirada puesta en India

La modelo aprovechó la oportunidad para revelar varios detalles de su participación en el concurso. Por ejemplo, indicó que, aunque es diseñadora, no pudo crear algunos atuendos, como hizo, por ejemplo, Amanda Dudamel cuando representó al país en el Miss Universo 2022.

“El tiempo ha sido muy corto para diseñar o crear mis propias piezas. Yo he dado mis aportes y mis ideas y he contribuido con los diseñadores, hemos trabajado como en una especie de colaboración, pero mi enfoque ha sido completamente para las actividades del concurso, me hubiera gustado haber tenido un poco más de tiempo para el diseño”, reveló.

Valeria Cannavó reconoce que es un concurso difícil y que se han enviado a venezolanas con una excelente preparación, pero aún así no se han logrado los resultados esperados.

Ante esto, comentó: “Es cuestión de confiar en mí misma y en todas mis capacidades y también en lo que el destino tiene preparado para mí. ¡Me siento lista!”.

Reveló que ha hablado con varias concursantes de este año y la mayoría han mostrado cercanía con ella.

“Yo he visto un poco de todas y me parece que están dando lo mejor de sí, que están haciendo un excelente trabajo porque somos mujeres diferentes, llevamos un proyecto social diferente, entonces como dice el himno del Miss Venezuela, siento que ‘cualquiera de nosotras podría ganar’, pero creo que al final gana aquella que ha competido consigo misma”, manifestó.

Una princesa de cristal, pasión por el baile y traje típico

Acerca de su traje típico, no quiso dar muchos detalles, pues quiere sorprender a los venezolanos, pero adelantó que la vestimenta está inspirada en un patrimonio nacional y que además tuvo oportunidad de involucrarse con la parte creativa del atuendo. “Seguramente a todos les va a encantar, va mucho conmigo. Quería transmitir lo que soy y sentirme cómoda. Con ese traje me siento una princesa”, sostuvo.

Para su prueba de talento, Brian Urea la acompañó en la realización de la coreografía con la que espera mostrar su pasión por el baile.

Entre las Miss Mundo venezolanas que admira, mencionó a Ivian Sarcos, por la fortaleza que transmite y también Astrid Carolina Herrera, por su “elegancia, empatía y dulzura”.

Valeria Cannavó habló además de “La princesa de cristal”, un cuento infantil con el que espera ayudar a los niños a descubrir el poder que cada uno tiene cuando rompe con las limitantes de la vida, entre ellos los comentarios negativos que pueden hacer los demás.

“Quise reflejar un mensaje de superación, de moral, a ver la vida más allá de las limitantes (…) En algún punto yo dejé que la opinión externa me limitara y fue después de un tiempo esa pasión de seguir mis sueños me ayudó a estar aquí hoy. Por eso hice esta historia», dijo.

Agregó: «A través de mi voz y mi mensaje quiero inspirar a todos los niños y jóvenes a que vean un ejemplo en mí en que también pueden lograr todo lo que se propongan sin prestarle atención a lo que digan los demás o a las creencias limitantes”.

Por último, la Miss Venezuela Mundo 2024 le envió un mensaje a quienes creen que su desempeño ‘no será suficiente’:

“Si tenemos esta visión de que el Miss Mundo es de una manera una pared, tenemos que romper con esa idea, porque al final nosotros vamos a lograr grandes cosas cuando rompemos esas limitantes, que pueden venir en forma de críticas o de lo que ha pasado, pero todo puede pasar, y además de eso tenemos que sentirnos seguros y dar ese voto de confianza, tener esa fe intacta en que se está haciendo todo lo mejor y que al final es el destino el que va a tener esa última decisión”, culminó.

TEXTO: JULIO BLANCA