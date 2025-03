Demi Moore «está destrozada» tras perder el Oscar: Sentía que finalmente, sería su oportunidad

Después de su derrota en los Premios Oscar 2025, Demi Moore decidió consentirse con un antojo culinario. Su hija, Tallulah Willis, compartió en Instagram una fotografía en la que se ve a la actriz disfrutando de dos grandes tazones de papas fritas en la madrugada del lunes.

Don’t feel too bad about Demi Moore not winning the Oscar.

She spent the night with her doggy, her friends, family, and a whole bunch of french fries! pic.twitter.com/jrxMADq4LG

— Hollywood Horror Museum (@horrormuseum) March 3, 2025