Del terrible error de Norkys Batista a la emotiva eliminación de Karina: Venezolanas fueron protagonistas en Top Chef VIP

Los participantes del programa Top Chef VIP vivieron este lunes una noche tensa tras una nueva ronda de eliminación que, en esta ocasión, le tocó a la cantante venezolana Karina.

Durante la eliminación los competidores debían realizar una sopa con los ingredientes que desearan. A pesar de que Karina realizó su plato, olvidó colocarle suficiente sal y eso le costó su salida del programa de cocina.

«Tiene un sabor bien bonito, pero le falta sal. Existe una cuestión que es sazonar al principio, a la mitad y a la final», dijo el chef y juez, Antonio de Livier.

Por su parte, Betty Vázquez, la otra juez, expresó que a la hora de cocinar tienen que ver que los elementos que se integran estén condimentados uno por uno. «Tiene todo para ser una sopa ganadora si tuviera la sal justa», comentó.

La intérprete de «Sé Como Duele» manifestó que no sabe hacer una sopa en 45 minutos. «Esto no es lo mío definitivamente, pero le eché todas las ganas. Me llevo esto (señalando a sus compañeros) y gracias por el apoyo, la calidez, la paciencia».

«Si hay tristeza y frustración porque me podía quedar un rato más, pero no tenía expectativas mayores que disfrutar esto un día a la vez», apuntó.

Betty Vázquez resaltó que Karina marcó una generación con su música, pero también sostuvo que dejó una huella marcada en Top Chef VIP al tener una «sonrisa generosa, palabras dulces y ese don de dama».

«Vas a dejar un vacío en estas cocinas, siempre tan centrada y que transmites tanta paz», comentó Inés Páez, la juez y chef dominicana.

EL ERROR DE NORKYS BATISTA EN TOP CHEF VIP

La eliminación de Karina fue muy criticada, ya que para muchos seguidores del programa e incluso algunos de sus participantes, la que debía salir era la actriz venezolana Norkys Batista.

Y es que Batista realizó una sopa de pollo, sin embargo, no cumplió con las reglas del programa ya que una vez que dijeron manos arriba, la protagonista de telenovelas fue captada por las cámaras agregando ingredientes a los platos.

«Lo que alcanzaste hacer hasta allí quedó y lo que pase después ya es una falta», indicó Sergio Sendel, reconocido actor mexicano.

«Eso es una falta grave en cualquiera de las fases de Top Chef, pero en una eliminación de verdad creo que la pueden eliminar directamente. A Norkys se le fue la cabeza, es regla número uno y no me parece justo», dijo Cristina Porta, personalidad de la TV española.

Ante esto, la venezolana expresó que se «moría de la vergüenza. Los nervios a veces lo ponen sordo a uno y sé que eran las reglas del juego».

Destacó que una vez que la llamaron los jueces sintió «susto y taquicardia». Sin embargo, explicó que la sopa fue inspirada por su abuela. «Que cosa tan horrible estar allí en esa posición, me sentí horrible como cuando regañan a un muchachito porque hizo algo malo, fue muy desagradable», dijo entre lágrimas.

El juez Antonio de Livier indicó que a la sopa de Norkys le iban a retirar el jojoto «porque lo puso después del manos arriba. Si hubieses colocado limón o sal no probamos nada. Esto porque se puede sacar y estamos dando la oportunidad solo por hoy, pero de volver a pasar no se prueba el plato».