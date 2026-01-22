Del drama del vestido de novia hasta el primer baile… y el por qué Brooklyn Beckham se enfrenta a sus padres Victoria y David

Brooklyn Beckham, hijo de David y Victoria Beckham, volvió a realizar una serie de acusaciones en contra de sus padres a través de sus redes sociales.

El modelo y fotógrafo de 26 años reveló detalles que incluso involucraron a su actual pareja, Nicola Peltz, quien según sus acusaciones también resultó afectada.

VICTORIA SE APROPIÓ DEL BAILE DE SU BODA

Brooklyn acusó a su madre de apropiarse del primer baile de su boda, a pesar de que tenían todo planeado «con semanas de antelación».

«Delante de nuestros 500 invitados a la boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde estaba previsto que bailara románticamente con mi esposa, pero en su lugar mi madre me estaba esperando para bailar conmigo», aseguró.

«Bailó de forma muy inapropiada conmigo delante de todo el mundo. Nunca me había sentido tan incómodo y humillado en toda mi vida», indicó.

LEA TAMBIÉN: LA VERDAD DETRÁS DE LA CANCELACIÓN DEL CONCIERTO DE SERVANDO Y FLORENTINO EN ARGENTINA

Aunque no se ha publicado ningún video al respecto, la revista British Vogue ofreció otra versión de lo ocurrido en un reportaje. «A las 11 de la noche, el escenario circular giró 180 grados y Marc Anthony apareció por arte de magia para ofrecer un concierto en vivo que comenzó con I Need To Know».

«Brooklyn invitó a su madre al escenario para bailar y se les unieron David y su hija de 10 años, Harper», añadió la revista.

No obstante, Brooklyn y su esposa sintieron que necesitaban repetir la celebración. «Queríamos renovar nuestros votos para poder crear nuevos recuerdos de nuestro día de boda que nos trajeran alegría y felicidad, no ansiedad y vergüenza».

INTENTARON ARRUINAR SU BODA

Brooklyn también acusó a sus padres de intentar arruinar su boda llevada a cabo en 2022. Especialmente, dijo que su madre, una reconocida diseñadora de moda, «canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento, a pesar de lo emocionada que estaba ella por su diseño, lo que la obligó a buscar urgentemente un vestido nuevo».

Hasta se creía que Nicola se había negado a llevar uno de los diseños de Victoria Beckham. Sin embargo, más tarde declaró al diario The Times que, tras algunas conversaciones por mensaje sobre el vestido, su futura suegra se había dado cuenta de que su taller no podría terminarlo a tiempo.

En ese momento Nicola también negó contundentemente las especulaciones sobre algún conflicto. Al final, Nicola lució un vestido de Valentino Couture para casarse con Brooklyn.

TENÍA SU VESTIDO PREPARADO DESDE HACE UN AÑO

Trascendió en un artículo de la revista Vogue de mayo de 2022 que se estuvo trabajando en el vestido de Valentino durante muchos meses. El artículo dice que Nicola y su madre hicieron varios viajes al taller de Valentino en Roma para las pruebas, «durante el proceso de diseño que duró un año».

El texto cita a Nicola diciendo que la elección de Valentino no era solo un vestido, sino que «era una historia».

La periodista Jodie McCallum destacó las versiones encontradas. «¿Nicola se negó a llevar un vestido de Victoria Beckham? ¿O fue como dice Brooklyn, su madre quien canceló el vestido en el último momento, lo que la obligó a buscar otro vestido a toda prisa? Es un caso de acusaciones y contra acusaciones, y es muy difícil saber qué ocurrió realmente».

«Lo interesante de esto es que la contradicción se puede interpretar de dos maneras completamente diferentes. Si apoyas a Brooklyn, ves la entrevista de Vogue como si él y Nicola protegieran a la familia y mantuvieran la paz públicamente en ese momento. Pero si eres escéptico con él, parece que ahora está reescribiendo los acontecimientos», acotó.

COMPRAR DERECHOS DEL APELLIDO BECKHAM

Brooklyn también aseguró que sus padres «lo habían presionado repetidamente e intentando sobornar para que cediera los derechos sobre su nombre» semanas antes de la boda.

No está claro a qué derechos se refiere. Dijo que se había abstenido de aceptar hacerlo, lo que afectó sus ingresos «y desde entonces nunca me han tratado igual».

POLÉMICA EN EL CUMPLEAÑOS 50

En su publicación, afirma que él y su esposa habían viajado a Reino Unido para el cumpleaños de su padre. «Nos rechazaron durante una semana mientras esperábamos en nuestra habitación de hotel tratando de planificar un tiempo de calidad con él».

«Rechazó todos nuestros intentos, a menos que fuera en su gran fiesta de cumpleaños con un centenar de invitados y cámaras en cada rincón», afirmó Brooklyn.

Dijo que su padre «finalmente accedió» a reunirse con él, pero con la condición de que Nicola no estuviera presente, lo que Brooklyn calificó de «bofetada en la cara», y añadió que su familia se negó a verlo en un viaje posterior a Los Ángeles.

OTRA CONTRADICCIÓN

En ese momento, una fuente le dijo a la BBC que Brooklyn había decidido no asistir a la fiesta de su padre porque su hermano menor, Romeo, iba a asistir con una mujer con la que él había tenido una relación anteriormente.

En su publicación, Brooklyn afirmaba que su madre había «invitado repetidamente» a mujeres que habían estado en sus vidas en el pasado «con la clara intención de hacernos sentir incómodos a ambos».