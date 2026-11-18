El conocido escritor y presentador venezolano Boris Izaguirre compartió la emoción de regresar a Venezuela.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el comunicador publicó un mensaje antes de iniciar su viaje rumbo a la capital venezolana.

Por ahora, el presentador no ha revelado los motivos específicos de este nuevo viaje ni cuánto tiempo permanecerá en territorio venezolano.

Sin embargo, su llegada ya despierta gran entusiasmo entre quienes siguen de cerca su trayectoria profesional y personal.

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LA LLEGADA DE BORIS IZAGUIRRE

Como era de esperarse, el anuncio generó una rápida respuesta entre sus fanáticos y colegas del medio artístico. En la sección de comentarios, varios usuarios le dejaron mensajes llenos de afecto como «bienvenido a tu país, querido Boris» y «bienvenido a tu primer hogar».

De este modo, el público celebró verlo regresar nuevamente a Venezuela. Asimismo, muchos destacaron el cariño intacto que mantiene con su tierra y su gente cada vez que vuelve al país.

De esta manera, Boris Izaguirre inicia una nueva visita a su ciudad natal rodeado del cariño de su gente.