De rockera en Halloween a estrella navideña: El inesperado giro de Mariah Carey para dar inicio a la Navidad

La reina de la Navidad lo volvió a hacer. Como ya es costumbre cada 1 de noviembre, Mariah Carey con su famoso grito de «It’s time!», marca el inicio de las fiestas decembrinas en todo el mundo.

Esta vez el video de lanzamiento tuvo un giro genial. Empezó con una onda muy rockera y oscura de Halloween en un club nocturno, con Mariah luciendo ropa de cuero y cabello fucsia. Pero justo a la medianoche, se lanzó al público, el ambiente se transformó en un cuento de invierno lleno de nieve y, vestida de rojo navideño, dio la bienvenida a la temporada mientras empezaba a sonar su eterno éxito, «All I Want for Christmas Is You».

Básicamente, el mensaje está claro: se acabó Halloween y ya se vale poner los villancicos.

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EL ORIGEN DEL DESCONGELAMIENTO

Empezó como un meme de internet, donde los fans bromeaban con que Mariah pasaba el año congelada en una bóveda y solo salía en noviembre.

Ella lo convirtió en una genial y multimillonaria campaña de marketing anual. Recordar que «All I Want for Christmas Is You» vuelve a entrar en las listas de éxitos (como el Billboard Hot 100) cada año sin falta desde hace tres décadas, algo que ningún otro artista ha logrado. Aunque en 2026 ese récord fue superado por Choosin’ Texas, de Ella Langley.

Un toque de humor sobre cómo este video es el «pistoletazo de salida» para que Mariah empiece a facturar millones de dólares en regalías solo durante los próximos dos meses.