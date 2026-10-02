De la cancha a las pantallas: El bombazo de Disney con Lionel Messi que nadie vio venir

El astro del fútbol mundial, Lionel Messi, expandirá su legado fuera de las canchas de juego tras consolidar una alianza histórica con la mayor corporación de entretenimiento infantil.

La compañía del ratón confirmó el desarrollo de una producción animada original inspirada en la figura del capitán de la Albiceleste.

Por lo tanto, este ambicioso proyecto de animación marcará el debut del futbolista en una faceta ejecutiva totalmente inédita que emociona a grandes y chicos.

LOS DETALLES DE LA PRODUCCIÓN INFANTIL EN EL STREAMING

La propuesta audiovisual llevará el nombre oficial de “Messi and the Giants” (Messi y los Gigantes) y contará con el propio jugador de Rosario en el rol de productor ejecutivo principal.

El argumento técnico de la historia mezclará elementos deportivos con una trama de aventuras épicas de ciencia ficción apta para todo el público familiar.

Además, el diseño de los personajes y los escenarios virtuales buscará capturar la esencia competitiva que ha caracterizado al deportista a lo largo de su exitosa carrera.

Let’s go! ⚽️ The all-new animated series “Messi and the Giants” from executive producer Lionel Messi is coming to Disney+ summer 2027. pic.twitter.com/vqszBtF8a3 — Disney (@Disney) October 2, 2026

FECHA DE ESTRENO Y EXPECTATIVAS EN EL MERCADO DIGITAL

Según informó Disney en la plataforma X, el lanzamiento exclusivo de este seriado televisivo se tiene programado para las pantallas virtuales de la aplicación Disney+ durante el próximo verano del año 2027.

En consecuencia, los analistas de la industria prevén que el producto logre captar la atención de millones de suscriptores internacionales de manera inmediata. Los fanáticos ya comenzaron a debatir en internet sobre si el show contará con las voces reales de los involucrados.

A pesar de que aún faltan varios meses de trabajo logístico por delante en las salas de diseño y edición, la expectativa de la comunidad digital se mantiene en lo más alto de las tendencias de la farándula.

Por consiguiente, los directivos esperan presentar los primeros adelantos promocionales oficiales durante las próximas convenciones internacionales.