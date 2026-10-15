«De esta momia no se libran»: Laura Bozzo rompió el silencio tras ser hospitalizada de emergencia en México

La presentadora Laura Bozzo rompió el silencio este miércoles y aseguró que se encuentra bien tras ser hospitalizada de emergencia en México.

«Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco. De esta momia no se libran», indicó en su Instagram.

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LO QUE DICEN SOBRE SU SALUD

Aarón Guerrero, asistente de Bozzo, desmintió que ella estuviera intubada. «No, no, no estaba entubada. O sea sí está sedada porque es un procedimiento quirúrgico que se hizo; o sea realmente entró por un tema intestinal de una ulcera que tuvo una complicación y es por eso que se intervino de emergencia llegó consciente ella al hospital lógicamente que ya un poco deshidratada por el tema», dijo.

Hasta el momento se desconoce mas información sobre el estado de salud de la conductora.

Cabe destacar que la presentadora Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia la noche del 13 de octubre en Acapulco, México, tras sufrir complicaciones digestivas graves por una peritonitis.

La presentadora de la famosa frase «¡Que pase el desgraciado!» padece deshidratación severa acompañada de una parálisis intestinal, de acuerdo al reporte médico preliminar.

Sin embargo, los usuarios no dudaron en darle su apoyo por su pronta recuperación : «Aquí los que amamos a Laura y deseamos lo mejor por su salud. Te falta mucho, aquí te esperamos, no nos dejes que eres muy importante para los buenos chismes. Te amamos tía Laura».