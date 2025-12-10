Caraota Show

VIRAL: La emotiva presentación de Danny Ocean en el Premio Nobel de la Paz, cantó el Alma Llanera y Venezuela

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
Ocean

El cantante venezolano Danny Ocean brilló por todo lo alto durante su presentación en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, en la que reconocieron a la líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado.

«Yo nací en esta ribera. Del Arauca vibrador», comenzó a cantar Danny Ocean el Alma Llanera acompañado por un piano y con un peculiar arreglo en la tonalidad de la canción que desató debates en redes sociales, ya que a muchas personas les gustó esta versión, pero otras admitieron que preferían que cantara con la tonalidad original.

¿Cuándo y dónde verla? Los detalles de la gala de los premios Grammy que se celebrará este 5feb +NOMINADOS
¿Cuándo y dónde verla? Los detalles de la gala de los premios Grammy que se celebrará este 5feb +NOMINADOS
Potente droga que mantiene en vilo a EEUU fue la que mató al rapero Coolio, famoso por la canción Gangsta’s Paradise
El particular mensaje con el que Luisito Comunica llamó a los venezolanos a votar este 28Jul

El intérprete de ‘Me rehúso’ también interpretó la canción titulada Venezuela con un estilo único alejado de la versión original.

En los últimos años Danny Ocean se ha convertido en una de las voces más sonadas que ha llevado a cada uno de los escenarios en los que se presenta el sentimiento de los venezolanos que tuvieron que salir de su país para buscar un futuro mejor en otras tierras.

El cantante también acudió a sus redes sociales para escribir una oración para todos los venezolanos. «Dios, padre todo poderoso… Llénanos de la luz de tu caribe, del aroma de tus llanos, del agua de tu ángel y de la piedra de tus páramos. Por los que ya no están, por los que están aún y por los que vienen. Hoy más que nunca te entrego y encomiendo mis palabras y mi melodía».

Cabe recordar que en la gala no estuvo presente la premiada, María Corina Machado, quien aseguró en una conversación telefónica desde un lugar desconocido con el Instituto Nobel que no pudo llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, pero aseguró que llegará a Oslo y que de hecho está «de camino ahora mismo».

No obstante, contó con la presencia del líder de la oposición en Venezuela, Edmundo González, así como varios presidentes latinoamericanos, entre ellos el argentino Javier Milei, el panameño José Raúl Mulino y el paraguayo Santiago Peña.

