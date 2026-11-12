Daddy Yankee fue reconocido como «Persona del Año 2026» en los Latin Grammy, así fue el emotivo homenaje de J Balvin

Durante más de tres horas en el MGM Grand Marquee Ballroom, estrellas de distintas generaciones interpretaron sus mayores éxitos.
Participaron figuras como J Balvin, Feid, Trueno, Jorge Drexler, Nathy Peluso, Tito El Bambino, Gente de Zona, Oscar D’León y la leyenda estadounidense LL Cool J.
El cantante caminó por la alfombra roja del brazo de su madre, Rosa, a quien le agradeció en el escenario por inculcarle la resistencia y disciplina que sostuvieron sus más de tres décadas de carrera.
TRIBUTO A UN CLÁSICO
El cantante colombiano J Balvin protagonizó uno de los momentos más emotivo de la gala al subir al escenario para homenajear a Daddy Yankee con una versión especial de su clásico tema “Tu Príncipe”.
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DISCURSO DE GRATITUD Y FE
Al recibir el trofeo de manos de J Balvin y LL Cool J, el «Big Boss» confesó su asombro ante el tributo: «En realidad no podía creer todo lo que yo había construido».
En ese sentido, dedicó el premio a los DJ, bailarines y pioneros que enfrentaron prejuicios cuando el género apenas nacía en Puerto Rico.