Daddy Yankee fue reconocido como «Persona del Año 2026» en los Latin Grammy, así fue el emotivo homenaje de J Balvin

El ícono puertorriqueño Daddy Yankee hizo historia el miércoles, 11 de noviembre, al recibir el galardón «Persona del año 2026» de la Academia Latina de la Grabación en Las Vegas.

El artista se convirtió en el primer exponente del reguetón y la música urbana en obtener esta máxima distinción en la antesala de los Latin Grammy.

Durante más de tres horas en el MGM Grand Marquee Ballroom, estrellas de distintas generaciones interpretaron sus mayores éxitos.

Participaron figuras como J Balvin, Feid, Trueno, Jorge Drexler, Nathy Peluso, Tito El Bambino, Gente de Zona, Oscar D’León y la leyenda estadounidense LL Cool J.

El cantante caminó por la alfombra roja del brazo de su madre, Rosa, a quien le agradeció en el escenario por inculcarle la resistencia y disciplina que sostuvieron sus más de tres décadas de carrera.

TRIBUTO A UN CLÁSICO

El cantante colombiano J Balvin protagonizó uno de los momentos más emotivo de la gala al subir al escenario para homenajear a Daddy Yankee con una versión especial de su clásico tema “Tu Príncipe”.

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DISCURSO DE GRATITUD Y FE

Al recibir el trofeo de manos de J Balvin y LL Cool J, el «Big Boss» confesó su asombro ante el tributo: «En realidad no podía creer todo lo que yo había construido».

En ese sentido, dedicó el premio a los DJ, bailarines y pioneros que enfrentaron prejuicios cuando el género apenas nacía en Puerto Rico.