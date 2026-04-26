Creador de Mario Bros hizo impactante revelación que cambia por completo lo que se creía de la famosa saga de Nintendo

Durante casi 40 años, la narrativa de los videojuegos ha tenido un pilar inamovible, Bowser es el villano definitivo que secuestra a la princesa y Mario es el héroe que debe rescatarla; sin embargo, una reciente revelación de Shigeru Miyamoto, la mente detrás de la franquicia, ha dado un vuelco total a esta percepción.

Según el creativo, Bowser no es un ser malvado por naturaleza, sino un actor profesional que forma parte de una «compañía teatral» junto al resto del elenco de esta famosa saga de Nintendo.

Esta perspectiva explica uno de los misterios que más ha desconcertado a los fans durante años: ¿cómo es posible que Bowser sea el archienemigo en un juego y, al día siguiente, esté compitiendo amistosamente en una carrera de Mario Kart o jugando un partido en Mario Tennis ? La respuesta es simple: fuera de cámaras, todos son amigos y colegas.

LA TEORÍA DEL TEATRO: DE POPEYE A SUPER MARIO BROS 3

Miyamoto comparó su enfoque creativo con el de los dibujos animados clásicos como Popeye. «Si estás familiarizado con personajes como Popeye (…) a menudo verás que el elenco toma diferentes roles dependiendo del cómic o la caricatura», explicó el desarrollador. Siguiendo esta lógica, Mario y Bowser son iconos versátiles que se adaptan al guion de cada nueva aventura.

La evidencia más clara de este concepto se encuentra en el legendario Super Mario Bros 3. Miyamoto confirmó oficialmente que este título fue concebido íntegramente como una obra de teatro. Detalles que antes parecían simples elecciones estéticas cobran ahora un nuevo significado:

El telón : El juego comienza literalmente con la apertura de una cortina roja de teatro.

La escenografía : Muchos elementos de los niveles, como las plataformas, parecen estar atornillados al fondo o colgar del techo con cuerdas.

La salida de escena: Al finalizar cada nivel, Mario no llega a una meta física, sino que sale de cuadro hacia la oscuridad, tal como un actor abandona el escenario tras su acto.

UN VILLANO CON MATICES EMOCIONALES

Esta revelación coincide con el esfuerzo de Nintendo por dotar a Bowser de una personalidad más profunda, especialmente visible en sus recientes apariciones cinematográficas. En la gran pantalla, el público ha podido ver a un Bowser vulnerable y capaz de expresar emociones complejas, alejándose de la imagen del monstruo unidimensional, de acuerdo a lo reseñado por Infobae.

En última instancia, el secreto de estos 40 años refuerza la misión principal de Miyamoto: crear experiencias de alegría familiar donde los personajes, más que enemigos reales, son amigos que se reúnen para entretener al mundo en su próximo gran espectáculo.