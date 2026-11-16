Condenaron a Wilfrido Vargas a pagar una gran indemnización por su famosa canción «El baile del perrito»

La justicia de República Dominicana condenó al famoso merenguero Wilfrido Vargas a pagar 14 millones de pesos dominicanos (cerca de 230.000 dólares) al músico Juan Valdez Ybet, tras determinar que este último participó en la creación de «El baile del perrito», uno de los temas más emblemáticos del merengue.

Para comprobar su autoría en la letra y melodía de la canción, estrenada en 1989 y popularizada en el disco Itinerario de 1992, el tribunal de Santo Domingo analizó grabaciones de archivo, un casete con conversaciones sobre el proceso creativo y fragmentos de la propia autobiografía de Vargas, Me volviste loco, Wilfrido (2018).

Aunque el demandante exigía inicialmente 100 millones de pesos, la jueza fijó el monto final en 14 millones: dos millones por perjuicios económicos y 12 millones por daños morales.

LA SENTENCIA

La sentencia fue emitida por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, bajo la responsabilidad de la magistrada Nidia Victoria Jorge Taveras.

En su resolución, el tribunal estableció que el aporte de Valdez Ybet no se limitó a simples arreglos musicales. Además, intervino directamente en la composición de la letra y la melodía.

En República Dominicana, la Ley 65-00 establece mecanismos de protección para las creaciones musicales y reconoce los derechos de quienes participan en su composición. Por ello, identificar a los autores y documentar sus respectivas contribuciones constituye un aspecto fundamental para proteger la propiedad intelectual. De igual forma, evitar disputas dentro del negocio musical.