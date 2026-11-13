Con tequeños y puro sabor criollo: Rawayana armó la rumba en los Latin Grammy 2026

La banda venezolana Rawayana puso a bailar a todos en la gala de los Latin Grammy 2026, que se realizó este 12 de noviembre en Las Vegas.

Durante su show en vivo, el grupo cantó dos de sus temas más pegados: «inglés en Miami» y «Bendito».

Además de prender la fiesta sobre el escenario, los criollos estuvieron nominados a Álbum del Año, el premio más importante de la noche con su disco «¿Dónde es el After?», categoría en la que finalmente se impuso la española Rosalía con su trabajo «Lux».

#13nov | La agrupación venezolana Rawayana hizo vibrar el escenario de los Latin Grammy 2026, celebrada este jueves 12 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos. Sobre el escenario, la banda interpretó sus temas «Inglés en Miami» y «Bendito». Durante la gala, Rawayana compitió en la categoría de Álbum del Año por su producción discográfica «¿Dónde Es El After?», galardón que finalmente obtuvo la artista española Rosalía por su trabajo «Lux». Video: @LatinGRAMMYs — Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 13, 2026 PURO SABOR VENEZOLANO

Más allá de la música, los integrantes de la agrupación se llevaron un pedacito de Venezuela hasta la tarima. Y es que demostraron que no hay verdadera rumba criolla sin unos buenos tequeños.

Este detalle gastronómico en medio de la puesta en escena no tardó en robarse las miradas y hacerse viral. Los fanáticos celebraron en redes sociales la autenticidad de la banda al llevar nuestras tradiciones y nuestro sabor hasta una de las vitrinas más grandes de la industria musical.

Los usuarios no dudaron en reaccionar con orgullo y humor ante el guiño criollo de la banda, llenando las plataformas con comentarios como: «¡Tequeñitos! Brutal», «De Venezuela para el mundo» o el ingenioso «Acaban de florecer 1000 araguaneyes y 4000 chivos en Venezuela jajajaja amo».