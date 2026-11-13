Con tequeños y puro sabor criollo: Rawayana armó la rumba en los Latin Grammy 2026

#13nov | La agrupación venezolana Rawayana hizo vibrar el escenario de los Latin Grammy 2026, celebrada este jueves 12 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.
Sobre el escenario, la banda interpretó sus temas «Inglés en Miami» y «Bendito».
Durante la gala, Rawayana compitió en la categoría de Álbum del Año por su producción discográfica «¿Dónde Es El After?», galardón que finalmente obtuvo la artista española Rosalía por su trabajo «Lux».
Video: @LatinGRAMMYs
— Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 13, 2026
PURO SABOR VENEZOLANO
Los usuarios no dudaron en reaccionar con orgullo y humor ante el guiño criollo de la banda, llenando las plataformas con comentarios como: «¡Tequeñitos! Brutal», «De Venezuela para el mundo» o el ingenioso «Acaban de florecer 1000 araguaneyes y 4000 chivos en Venezuela jajajaja amo».