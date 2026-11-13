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Con tequeños y puro sabor criollo: Rawayana armó la rumba en los Latin Grammy 2026

Dianny Burrafato
Dianny Burrafato
2 Min de Lectura
Rawayana
La banda venezolana Rawayana puso a bailar a todos en la gala de los Latin Grammy 2026, que se realizó este 12 de noviembre en Las Vegas.
Durante su show en vivo, el grupo cantó dos de sus temas más pegados: «inglés en Miami» y «Bendito».
Además de prender la fiesta sobre el escenario, los criollos estuvieron nominados a Álbum del Año, el premio más importante de la noche con su disco «¿Dónde es el After, categoría en la que finalmente se impuso la española Rosalía con su trabajo «Lux».

PURO SABOR VENEZOLANO 

Más allá de la música, los integrantes de la agrupación se llevaron un pedacito de Venezuela hasta la tarima. Y es que demostraron que no hay verdadera rumba criolla sin unos buenos tequeños.
Este detalle gastronómico en medio de la puesta en escena no tardó en robarse las miradas y hacerse viral. Los fanáticos celebraron en redes sociales la autenticidad de la banda al llevar nuestras tradiciones y nuestro sabor hasta una de las vitrinas más grandes de la industria musical.

Los usuarios no dudaron en reaccionar con orgullo y humor ante el guiño criollo de la banda, llenando las plataformas con comentarios como: «¡Tequeñitos! Brutal», «De Venezuela para el mundo» o el ingenioso «Acaban de florecer 1000 araguaneyes y 4000 chivos en Venezuela jajajaja amo».

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