Con paso firme hacia la octava corona: Así brilla la venezolana Clara Vegas en la concentración del Miss Universo 2026

Clara Vegas Goetz sigue consolidando su favoritismo en el Miss Universo. La representante de Venezuela deslumbra en sus primeras actividades en Puerto Rico, donde su imponente estatura (de 1,85 metros) y su gran despliegue escénico captan todas las miradas.

Más allá de su físico, la reina venezolana destaca por la naturalidad, actitud y una energía arrolladora con los que se desenvuelve frente a las cámaras.

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«Mi corazón está que explota del amor, agradecimiento, y emoción plena para lo que se viene estas próximas semanas», dijo Clara Vegas.

EL PRIMER DÍA DE CLARA VEGAS

Para su primera aparición oficial frente a los lentes del concurso, Clara lució un espectacular vestido con estampado floral de alta costura, creado por el talentoso diseñador Pedro Miguel Piñero.

El encargado de complementar su imagen fue Richard Cardivillo, quien optó por un estilismo fresco y elegante que resaltó la imponente presencia.

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«Ya empezamos oficialmente la edición diamante del Miss Universo. Estoy tan agradecida y emocionada de celebrar 75 años de magia en esta isla encantadora», comentó.

A través de sus redes sociales, se le vio socializar de forma muy natural y fluida con delegadas de otros países, compartiendo grabaciones y risas con Miss Pakistán, Miss Trinidad y Tobago, Miss Bélgica y Miss India.

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ESTRECHAN LAZOS EN PUERTO RICO

El Miss Universo es mucho más que una competencia de belleza; es un punto de encuentro donde se rompen las fronteras y se celebra la diversidad cultural.

Un reflejo perfecto de esto ha sido el reciente e icónico momento compartido entre Clara Vegas Goetz, Miss Venezuela, y la representante de China, quienes enternecieron a los seguidores del concurso al mostrar su complicidad en las redes sociales.

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Aprovechando la convivencia en la concentración en San Juan, la reina venezolana se animó a practicar sus habilidades lingüísticas en mandarín con su compañera asiática.

«Yo me siento lista. Creo que todo lo que tenía que pulir lo hice, me entregué al 100%. Trabajé lo físico, lo mental, la oratoria, la pasarela, el estilismo y maquillaje, porque eso es muy importante en el Miss Universo, uno tiene que arreglarse todos los días para estar lista para actividades desde muy temprano, pero creo que mi principal fortaleza es mi entrega y también mi capacidad de conectar con las personas», dijo en conversación para Shirley Radio hace algunos días.

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«Yo he sido muy amiguera toda la vida. Estoy lista para crear esa hermandad con las más de 130 candidatas que van a estar participando este año en el Miss Universo. Es importante tener esa red de apoyo entre nosotras y poder conectar con todas las chicas a nivel internacional», añadió.

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Destacó que en la ronda de preguntas del certamen contestará en inglés para aprovechar su ventaja con el idioma.

«Gracias a Venezuela por el cariño y el acompañamiento en este proceso tan hermoso. Estoy lista para darlo todo y traernos la octava corona. Espero que me sigan acompañando porque toda esa bonita energía me la llevo en cada paso en Puerto Rico», comentó.