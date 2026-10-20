“Con La Fe en Alta” llega el 12 de diciembre a La Concha Acústica de Bello Monte con mucha música + espiritualidad

Caracas se prepara para el espectáculo “Con la Fe en Alta”, el primer Festival de la Familia Católica que se llevará a cabo el sábado 12 de diciembre en La Concha Acústica de Bello Monte en horas de la tarde, un show musical y vivencial inédito creado y producido por A&T PRO, que promete reunir a todos los fieles seguidores de la religión católica y público general con un atractivo cartel de músicos internacionales y nacionales; así como un encuentro donde la fe, la alegría, la unión familiar, las alabanzas y la esperanza serán las grandes protagonistas de esta jornada, a beneficio de la valiosa labor de las Hermanas Agustinas Recoletas.

La periodista Anna Vaccarella, ampliamente conocida por propagar la fe católica en el país, es la Embajadora de este evento el cual también conducirá junto a la venezolana Ayram Edery y al padre colombiano Oswaldo Agudelo, los creadores del podcast “Manual Para Enamorarse”.

Ellos llevarán las riendas de las diversas experiencias y presentarán un cartel musical de lujo, encabezado por los cantautores españoles Lola Tuduri e Ignacio Serrano (ambos integrantes del grupo Hakuna); la banda zuliana Adveniat (galardonados en los Catholic Music Awards 2025); el grupo Unción de lo Alto (de las Hermanas Agustinas Recoletas); la banda Alter Christus (de sacerdotes venezolanos); el cantautor católico venezolano Said Nassar; la banda colombiana Fruto del Madero; Ítala y Juanjo (cantautores católicos de Perú y Paraguay) y la presencia como teloneros de María Gabriela Moniz y el grupo Ritmos Santo s.

Las puertas de La Conca Acústica (Colinas de Bello Monte) abrirán desde las 2:00 pm, para que el festival arranque a partir de las 4:00 pm.

“Es primera vez que se hace un evento como éste, producido por una empresa privada conjuntamente con la iglesia católica, solamente en México hacen otro llamado ‘Viva la Fe’ pero en Sudamérica es el primero de esta magnitud”, afirma Toby Milián, CEO de A&T PRO, quien asegura que esperan reunir a muchas familias, comunidades y diversas congregaciones de carácter católico y que el cartel musical promete llamar la atención del público general, en una tendencia que está muy de moda.

“Hay nombres que están muy pegados como es el caso de Lola Tuduri, Ignacio Serrano que son artistas pop que están tocando música católica como es el caso de La Oreja de Van Gogh, Emmanuel y su hijo Alexander Acha, Laura Pausini y hasta Justin Beier o Bruno Mars”, dijo.

Las entradas ya están a la venta por la página web: www.goliiive.com y también a través de la modalidad de Cashea.

NOTA DE PRENSA