Chris Martin habló por primera vez del escándalo con la «kiss cam» en pleno concierto

El cantante Chris Martin, vocalista de la banda Coldplay, rompió este el silencio sobre el reciente escándalo del ‘kiss cam’, cuando pillaron a dos altos ejecutivos de la empresa Astronomer siendo infieles en pleno concierto de la agrupación.

La polémica generó millones de reacciones a nivel internacional y la apertura de una investigación por parte de la empresa. Finalmente, ambos renunciaron a sus cargos ante la escala del escándalo.

Un mes después del incidente, Martin reflexionó al respecto durante un concierto en Kingston upon Hull, Inglaterra. Cuando un fanático mostró un cartel mencionando su asistencia a varios espectáculos de Coldplay, Martin bromeo sobre la polémica.

Martin sostuvo que lo ocurrido fue «un desastre» lo ocurrido en el espectáculo en Boston, Estados Unidos. Sin embargo, desmintió las especulaciones sobre la suspensión de la ‘kiss cam’ para evitar otros incidentes semejantes.

MARTIN QUIERE «CONOCER A SUS FANÁTICOS»

El vocalista dejó claro que la ‘kiss cam’ no ha sido una característica exclusiva de la gira Music of the Spheres World Tour. Al contrario, Martin recordó que llevan varios años haciéndolo, con el objetivo de conocer a sus fanáticos.

«Hemos estado haciendo [el Jumbotron] durante mucho tiempo y solo recientemente se ha convertido en un… sí», dijo Martin. «La vida te lanza limones y tienes que hacer limonada. Así que vamos a seguir haciéndolo porque vamos a conocer a algunos de ustedes», acotó.

Se trata de la primera vez que Martin habla públicamente sobre el escándalo. «Gracias por venir de nuevo después de ese desastre», dijo el vocalista, quien destacó que miles de personas han asistido a los espectáculos.

Martin fue uno de los protagonistas del escándalo, producto de sus comentarios al ver la extraña reacción de los ejecutivos. «Oh, miren a esos dos. Oh-Oh, ¿qué?… o están teniendo una aventura o son muy tímidos», dice el vocalista en el video.

