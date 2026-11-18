La agenda de grandes conciertos en Venezuela para el año 2027 ya empieza a generar revuelo tras las revelaciones hechas por los periodistas de espectáculos Carmela Longo y Luis del Villar.

Durante su participación en el programa Shirley Radio, indicaron que Chayanne figura en la lista de grandes estrellas internacionales que podrían presentarse en el país el próximo año.

Sin embargo, el momento más comentado de la entrevista ocurrió cuando Carmela Longo lanzó un enigmático adelanto sobre otra posible visita. Sin dar el nombre propio, la periodista soltó varias pistas clave. Y es que aseguró que se trata de una artista mujer, cuyo nombre empieza por la letra «J» y que no suele venir con frecuencia al país.

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La reacción en el estudio fue inmediata. Entre sorpresa e incredulidad, Shirley Varnagy ató cabos al aire y soltó el nombre de Jennifer López con un espontáneo: «¡No te creo! ¿JLo? ¡Ya va, espérate!», dejando abierta la duda y disparando la expectativa entre la audiencia, aunque sin una confirmación oficial definitiva por parte de los invitados.

De concretarse ambas visitas en 2027, el regreso de Chayanne y el posible retorno de una figura de la talla de JLo marcarían un nuevo hito para los espectáculos masivos en los escenarios venezolanos.