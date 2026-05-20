CaminArte regresa en su 4ta edición el 30 de mayo y esto es todo lo que debes saber

El próximo sábado 30 de mayo, regresa Caminarte en su cuarta edición tras haber reunido a más de 40.000 personas en sus entregas anteriores.

Durante nueve horas ininterrumpidas, desde las 4:00 p. m. hasta la 1:00 a. m., Colinas de Bello Monte dejará de ser una urbanización para convertirse en un lienzo vivo de kilómetros de extensión.

«Nuestra meta es que cada familia caraqueña sienta que la ciudad le pertenece a través de la cultura. Caminarte 2026 es el resultado de un esfuerzo titánico para blindar la seguridad y ofrecer un espectáculo que nada tiene que envidiar a las grandes capitales del mundo», expresó el Alcalde de Baruta, Darwin González, al extender la invitación a toda la ciudadanía.

Por su parte, Adriana Cozzolino, Superintendente del Servicio Autónomo de Arte y Cultura, subrayó el carácter innovador de este año: «Estamos rompiendo moldes al integrar tecnología de punta, como el video mapping, con la tradición de nuestras raíces y el pulso de los nuevos talentos urbanos; es una celebración de nuestra identidad en todas sus formas».

CINCO TARIMAS DE CAMINARTE

La banda sonora de la ciudad estará repartida en cinco estaciones estratégicas que prometen un recorrido musical de costa a costa.

La experiencia inicia en la Tarima 1 (La Paz – Principal), donde se espera un cierre de lujo con la leyenda de la salsa, La Dimensión Latina, junto al fenómeno Juan Miguel, el despliegue técnico de Cinético (integrado por Jimmy, Horacio y Criollo), la versatilidad de Poker y la excelencia de El Sistema.

En paralelo, la Tarima 2 (Flavia – Latina) se convertirá en el rincón del movimiento con clases de baile de Laura Caría, la voz de Annae Torrealba y el sabor de la Orquesta Salseritos y Ritmo Candela.

Para quienes buscan propuestas originales, la Tarima 3 (Cacique – Inédita) ofrecerá una ruta de autor que va desde Andrés Mata y Katherine Coll hasta un cierre electrizante con Tony Guerra.

La adrenalina urbana se concentrará en la Tarima 4 (Caroní), sede de la gran final del Festival Nuevas Bandas, donde las ocho agrupaciones más prometedoras del país competirán junto a un artista sorpresa, mientras que la Tarima 5 (Maqueta 1 – Rock/Pop) brindará un espacio para los sonidos nostálgicos y alternativos con Sur 24, Toto, Estéreo Rock y el cierre potente de Black Beans.

ARTE Y EXPERIENCIAS EN CADA ESQUINA

Más allá de los escenarios, Caracas se transformará en una ciudad para explorar. El recorrido por las avenidas Miguelángel, Caroní y Caurimare ofrecerá una cultura vibrante con desfiles de San Juan, parrandas itinerantes de Salseritos y talleres de turbantes.

La intervención artística ocurrirá en vivo con muralistas y escultores creando frente al público, arte con tiza en el asfalto y la llamativa escultura penetrable de Iselitas.

Los asistentes también podrán disfrutar de un torneo de dominó en la calle Cervantes, una zona vintage con feria de vinilos, la mini feria del libro y sesiones de tarot.

Finalmente, los más pequeños tendrán su propio espacio de diversión en la estación de arte Kores, rodeados de personajes de circo, malabares y shows de fuego.

LOGÍSTICA Y MOVILIDAD INTELIGENTE

Para garantizar el disfrute de los más de 4.000 asistentes esperados, se ha diseñado un plan de acceso integral.

El transporte gratuito conectará la Plaza Alfredo Sadel con Bello Monte (ida y vuelta) desde las 4:00 p. m. hasta la medianoche.

Asimismo, la estación de Metro Bello Monte servirá como puerto de entrada principal, apoyada por rutas adaptadas de Metro Bus.

En cuanto a la vialidad, los conductores deben prever que los cierres parciales iniciarán el viernes 29, mientras que el sábado 30 el cierre será total en la ruta del evento a partir de las 10:00 a. m.

La seguridad estará garantizada por un despliegue masivo de Protección Civil, Bomberos y cuerpos policiales, complementado con más de 200 marcas gastronómicas, puntos de hidratación y baños en todo el trayecto.

RECOMENDACIONES FINALES

Para vivir la mejor experiencia, la Alcaldía recomienda el uso de calzado cómodo y portar impermeable ante las posibles lluvias de mayo. Se exhorta a los asistentes a evitar el uso de vehículos particulares para prevenir el colapso vial y a planificar su visita descargando la app y el mapa en caminartebaruta.com

NOTA DE PRENSA