«Caí en un hueco horroroso y sin rumbo»: Lasso rompe el silencio tras estar desaparecido un tiempo

El cantante Andrés Lazo, conocido como Lasso, rompió el silencio y explicó los motivos por los que estuvo desaparecido un tiempo.

«Muchos de ustedes se estaban preguntando por qué estaba tan desaparecido este tiempo y pues llegó el momento de sincerarme», comenzó diciendo en un video publicado en sus redes.

En ese sentido, Lasso acotó que no es un secreto para nadie que 2025 fue «el peor año de mi vida a nivel personal y profesional por muchas razones»,

«Sobre todo por el hecho de que no he podido sacar música propia desde hace un año. Y también este es un gran momento para dar las gracias a todos esos featurings que tuve el año pasado que me permitieron seguir sacando música a través de otras personas porque realmente de eso se trata toda esta carrera», dijo.

LASSO Y LA MÚSICA

Sin embargo, Lasso destacó que toda esa situación «hizo que yo cayera en un hueco horroroso, que me sintiera sin rumbo. Realmente como que quisiera dejarme un poco de las redes y todo el tema de la música pues porque no me sentía artista».

«Durante esta época de oscuridad, hubo algo que realmente me cambio la vida, y es que empecé a recibir miles de mensajes de ustedes (fanáticos) que me pedían que regresara en un año donde me sentí tan todo», expresó.

Ante esto Lasso sostuvo que cada uno de esos mensajes significó el mundo para él. «Esto hizo que de repente dijera ¿por qué no me pongo otra vez a escribir canciones?, ¿Por qué no empiezo de cero?», se preguntó.

«Empecé a escribir y a trabajar con gente nueva, empecé a buscar un sonido que me entusiasmara, algo que nunca había hecho antes. Y les juro pro Dios que siento que en este momento tengo el mejor grupo de canciones que he tenido en toda mi vida. Para eso les digo que empieza una nueva era el 26 de marzo tenemos nuevo sencillo», manifestó.