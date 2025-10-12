EN VIDEO: Billie Eilish pasó tremendo susto durante un concierto en Miami por lo que hizo uno de sus fanáticos

La cantante estadounidense Billie Eilish vivió un incómodo momento durante un concierto que ofreció esta semana en la ciudad de Miami, Florida, luego de que uno de sus fanáticos la jaló bruscamente hacia él cuando la artista se acercó al público durante una de sus canciones.

La insólita agresión se produjo cuando Eilish interpretaba el tema ‘Everything I Wanted’, este jueves 9 de octubre en el Kaseya Center, y decidió caminar en la parte de abajo del escenario para compartir con sus fans.

En ese momento, uno de los presentes la toma por los hombros y la lleva con violencia hacia él, lo que se tradujo en la intervención inmediata de uno de los miembros de su equipo de seguridad, quien la liberó del hombre y lo hizo correr.

La escena, que quedó grabada en video, muestra el complicado momento para la artista de 23 años de edad, lada bruscamente por un hombre, lo que provocó la rápida intervención de su equipo de seguridad.

VIDEOS DE LA AGRESIÓN SE HICIERON VIRALES

Los clips difundidos en as redes sociales muestran diversos ángulos de la agresión, y se viralizaron en cuestión de horas.

En ellos se ve la preocupación de varios de los seguidores de la cantante que estaban en esa zona, así como la rápida reacción que tuvieron sus elementos de seguridad, quienes redujeron de inmediato al hombre que la agredió.

Tras lo sucedido el hombre, cuya identidad no se ha revelado, fue sacado del recinto por los elementos de seguridad del evento.

“La persona fue expulsada del Kaseya Center. Eso fue todo”, informó el Departamento de Policía de Miami a Entertainment Weekly.

Hasta el momento Billie Eilish no ha emitido comentario alguno al respecto, sin embargo, se sabe que afortunadamente no sufrió lesiones mayores.

WE LOVE THIS DIVApic.twitter.com/l7tROcrKOf — Billie Eilish Spotify (@BillieSpotify_) October 10, 2025