Bandera, flores y abrazos: Así fue la llegada de la venezolana Stephany Abasali a Tailandia para el Miss Universo

La Miss Venezuela, Stephany Abasali, arribó este lunes a Tailandia para participar en la 74ª edición del Miss Universo.

«Con el corazón repleto de gratitud, emprendo este viaje con respeto por el sentimiento popular que hoy se vive en Tailandia y el compromiso de representar con orgullo a mi país. Llevo mi bandera y sus buenos deseos«, dijo.

La venezolana fue recibida por un grupo de seguidores tailandeses en el aeropuerto, quienes le dieron flores y mucho ánimo para la competición.

El zar de la belleza, Osmel Sousa, indicó que la reina de belleza venezolana tiene posibilidades de llevarse la corona de Miss Universo.

“Es una niña muy linda que puede ganar la corona”, acotó.

STEPHANY ABASALI AL MISS UNIVERSO

La joven es estudiante de Economía llevará consigo la responsabilidad de continuar con el legado de belleza, inteligencia y carisma que caracteriza a las reinas venezolanas.

“Creo que mis fortalezas radican en una combinación de cualidades que van más allá de lo físico. La Miss Venezuela debe ser una mujer integral, y considero que tengo las herramientas para asumir esa responsabilidad. Primero, mi experiencia en el mundo audiovisual, la moda y los eventos me ha permitido desarrollar habilidades de comunicación, liderazgo y creatividad. Sé cómo conectar con diferentes audiencias y utilizar mi voz y mi imagen para impactar de manera positiva”, expresó.

La edición 74 del Miss Universo se celebrará el 21 de noviembre en el Impact Arena en Pak Kret, en Tailandia.