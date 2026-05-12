¡Banda Aterciopelados regresa a Caracas en el Rockatanga Fest 2026!

La banda de rock colombiana Aterciopelados se encuentra de gira internacional con “La Pipa de la Paz Tour”, celebrando los 30 años de su segundo disco de título homónimo y visitará Venezuela el próximo sábado 13 de junio en el marco del Rockatanga Fest 2026.

En el evento compartirá tarima junto a las agrupaciones nacionales King Changó y Mata Rica, desde las 4:00 pm en La Concha Acústica de Bello Monte, bajo el lema “1 Día: 3 Bandas” para el deleite de los amantes de la música rock latina y las entradas ya están a la venta a través de la página web de Goliiive.

Este concierto producido por A&T Pro, Eventos Globales y Goliiive, trae de vuelta a la banda del vecino país en una celebración especial conmemorando las tres décadas de su álbum “La Pipa de La Paz”.

El álbum fue producido por el legendario músico británico Phil Manzanera, que les valió una nominación al Premio Grammy y de donde se desprendieron exitosos sencillos como “Cosita Seria”, “No necesito” y la popular “Baracunatana”, en el marco de este tour que además reivindica la visión de sus líderes vocales y fundadores: Andrea Echeverri y Héctor Buitriago sobre la paz mundial, su preocupación por la ecología y su rechazo a la violencia de género.

En este show no faltarán éxitos de Aterciopelados como “Bolero Falaz”, “Florecita Rockera”, “El Estuche”, “La Estaca” y muchos otros, además de reivindicar su vigencia como banda de vanguardia gracias a su reciente concierto en la plataforma musical digital Tiny Desk, que les permitió brindarle al público internacional otras versiones acústicas de sus temas, destacando su ejecución del joropo venezolano en esta presentación.

Y este Rockatanga Fest 2026 contará con la presencia de talento venezolano en variedad de estilos pata vivir el “rock sin filtro”, con la presentación de las bandas: King Changó, liderada por “Negrito Men” y la agrupación valenciana Mata Rica, que con sus éxitos pondrán ese toque de reggae, ská, pop, rock y ritmos latinos para disfrutar de la fusión caribeña que nos caracteriza.

La cita es el próximo sábado 13 de junio desde las 4:00 pm con esta combinación de tres bandas legendarias y fieles a su estilo musical, los boletos ya están disponibles en dos precios: VIP Ref. 50 y el General Ref. 20, a través de la web de Goliiive o de su taquilla física ubicada en el C-2 del CCCT.

“Rockatanga Fest 2026” – Junio 2026:

Fecha: sábado 13 de junio

Hora: 4:00 pm

Lugar: Concha Acústica de Bello Monte @nosvemosenlaconcha

Cartel Musical: @aterciopelados @kingchangooficial @bandamatarica

Link de compra: @goliiive – www.goliiive.com

https://www.goliiive.com/rockatanga-fest

Precio: VIP Ref. 50 y General Ref. 20.

Edad: 14 años en adelante, menores de edad con sus representantes

Call Center: 0412-3359430

Info: @atpro.ve / @eventosglobalesve

NOTA DE PRENSA