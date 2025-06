Así fue como Bruce Willis grabó las últimas películas mientras avanzaba su demencia frontotemporal

El actor Bruce Willis, que lucha con la demencia frontotemporal desde hace más de dos años, tuvo que acudir a diferentes sacrificios y estrategias para poder terminar sus últimas películas mientras avanzaba su enfermedad.

Emma Heming, esposa de Willis, publicará un libro llamado The Unexpected Journey, en donde dará detalles sobre los retos que tuvo que enfrentar el actor. De acuerdo The Daily Best, la enfermedad se comenzó a desarrollar en sus últimos años en la industria.

La familia del actor anunció en 2022 el diagnóstico de afasia en 2022 y el de demencia en 2023. En este mismo periodo, el actor estaba filmando producciones como Assassin (2023) y la trilogía Detective Knight (2022–2023).

Durante las grabaciones, la demencia comenzó a afectar la memoria, lenguaje y comportamiento de Willis. En tal sentido, se tomaron varias medidas discretas para que pudiera concluir las filmaciones y ocultar el deterioro cognitivo.

ESTRATEGIAS DE WILLIS

De acuerdo al libro, los productores optaron por reducir los diálogos de Willis. Mientras tanto, el actor usó un auricular por el que un amigo cercano le dictaba las líneas durante los rodajes.

Las filtraciones apuntan que el deterioro de Willis fue evidente para quienes lo acompañaron en sus últimos proyectos. Incluso, miembros del equipo notaron que el actor tenía dificultad para recordar sus líneas y llegó a no comprender su presencia en el set.

«Sé por qué están aquí, y sé por qué están aquí, pero ¿por qué estoy yo aquí?», habría preguntado Willis durante la grabación de White Elephant. «Estaba claro que no era el Bruce que recordaba», dijo Jesse Johnson, director de la cita.

Supuestamente, directores y productores también usaron dobles para algunas escenas de Willis y redujeron abruptamente sus líneas. Después de que el actor disparó por error una pistola con balas de fogueo, aumentaron las preocupaciones por la seguridad cuando él estaba en el set.

Una vez concluyó estas grabaciones, Willis se alejó del ojo público y no ha vuelto a estar frente las cámaras. Su entorno cercano ha brindado actualizaciones sobre estado, reconociendo que el deterioro ha aumentado.