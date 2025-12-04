Arrestaron a hombre que irrumpió en la casa del novio de Taylor Swift y sorprendió a todos cuando confesó el motivo

Un hombre fue arrestado en Kansas (EEUU) tras irrumpir en la casa de Travis Kelce, alegando que su intención era entregar una citación judicial a Taylor Swift, la cantante y novia del jugador de fútbol americano, en medio de la disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni.

Según los reportes policiales, el hombre identificado como Justin Lee Fisher ingresó sin autorización a la residencia del jugador de los Kansas City Chiefs, en Leawood.

El detenido aseguró que su objetivo no era cometer un delito, sino cumplir con la entrega de documentos legales dirigidos a la cantante, quien mantiene una estrecha relación con Blake Lively, quien sostiene un conflicto judicial con el actor Justin Baldoni.

Las autoridades informaron que Fisher, un expolicía que ahora trabaja como investigador privado, fue sorprendido dentro de la propiedad poco después de las 2:00 de la madrugada del pasado 15 de sepotiembre, horas después de que Kelce disputara un partido en el Arrowhead Stadium.

Lo que se detalló, es que la policía de Leawood recibió un aviso de intrusión y procedió a arrestarlo bajo cargos de allanamiento de morada.

Aunque el acusado insistió en que actuaba en cumplimiento de su labor profesional, la forma en que intentó ejecutar la entrega fue considerada ilegal.

¿QUÉ DIJO EL HOMBRE EN SU DEFENSA?

Pese a que el informe policial asegura que el sospechoso ingresó saltando la valla de la urbanización privada, Fisher sostuvo en su declaración judicial que entró por la puerta principal cuando esta se abrió.

Añadió que trató de hablar con los guardias de seguridad para entregar la citación, pero nunca recibió instrucciones de abandonar el lugar.

“Nunca me dijeron que me fuera, ni siquiera me hablaron. La policía llegó y me arrestó”, afirmó Fisher.

El incidente fue reportado por dos personas, entre ellas uno de los jefes de seguridad de Swift, conocido como “Drew”, según Fox News.

Según la defensa, la visita de Fisher a la residencia de Kelce obedecía a su trabajo como notificador judicial. Insistió en que fue contratado para entregar una citación dirigida a Swift dentro del proceso legal que enfrenta a Blake Lively con Justin Baldoni. Así lo explicó su abogado Christopher Scott a NBC News.

Scott afirmó que la intención era obtener el testimonio de Swift en calidad de testigo, dada su relación de amistad con Lively. “Creo que querían la declaración de la señorita Swift”, señaló el abogado.

“Fue un incidente desafortunado en el que Justin actuaba en nombre de su empleador. Solo hacía su trabajo, que se extendió hasta la madrugada. No hubo nada turbio en ello”, declaró Scott.

¿QUÉ PASARÁ AHORA CON EL HOMBRE?

Este martes, 2 de diciembre, Fisher aceptó ingresar a un programa de desvío de un año, producto de un acuerdo con la fiscalía.

Dicho convenio estipula que, si cumple con las condiciones —entre ellas el pago de una multa de 1.000 dólares, no incurrir en nuevas faltas y evitar cualquier contacto con los denunciantes—, la acusación por allanamiento podría ser retirada.

Según la información obtenida por Fox News, el programa de desvío sí ofrece la posibilidad de evitar una condena penal siempre que se cumplan las condiciones fijadas por el tribunal.

Fisher pidió ser admitido en dicho esquema. Advirtió que una sentencia podría comprometer su licencia de investigador privado, de la cual depende económicamente.

«CITACIÓN» A SWIFT

Como se señaló anteriormente, la citación dirigida a Swift se vincula con el litigio entre Blake Lively y Justin Baldoni. Se trata de los coprotagonistas de It Ends With Us. Lively acusó a Baldoni de acoso sexual, hostigamiento laboral y represalias durante la filmación.

Baldoni rechazó las denuncias y presentó una contrademanda por difamación, desestimada en junio. Documentos judiciales señalan que el equipo de Lively identificó a Swift como posible testigo sobre la dinámica en el set y la gestión del proyecto, aunque el entorno de la cantante negó cualquier relación con la producción.

“Taylor Swift nunca pisó el set de esta película. No participó en decisiones de casting ni creativas, no compuso la música, nunca vio un montaje ni hizo comentarios sobre la película”, afirmó un representante de la cantante a E! News.