Anuncian serie inspirada en el caso de Daniel Sancho, el español condenado por el homicidio de un médico colombiano en Tailandia

(EFE).- Netflix anunció este viernes que comenzará próximamente el rodaje de una miniserie de ficción inspirada en el caso de Daniel Sancho, el hijo y nieto de dos populares actores españoles que resultó condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta.

Según adelantó la plataforma, el actor español Martiño Rivas será quien dé vida a Daniel Sancho en esta ficción, que aún no tiene título, y recreará el caso ocurrido en el verano de 2023 que acaparó gran atención mediática y social.

Netflix avanzó las primeras imágenes del actor en su papel de Daniel Sancho, en la escena que reproduce el momento que acudió esposado al lugar del crimen con las autoridades tailandesas para reconstruir los hechos.

Hijo y nieto de los populares actores españoles -Rodolfo Sancho y (Félix Ángel) Sancho Gracia-, a Daniel Sancho, de 32 años, lo coen Tailandia por el asesinato de Edwin Arteta, un cirujano plástico colombiano a quien conoció en 2022 a través de Instagram y al que había visto en varias ocasiones en España antes de citarse en Phangan (Tailandia) el día de los hechos.

La miniserie sobre el joven que actualmente cumple cadena perpetua en Tailandia estará producida por Bambú Producciones y se rodará en diferentes localizaciones de Tailandia y España. EFE