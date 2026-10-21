¿Adivinen dónde estoy? El video viral de Osmel Sousa que causó revuelo en las redes sociales

Osmel Sousa, antiguo presidente de la Organización Miss Venezuela, sorprendió a todos este miércoles al revelar que se encontraba en Caracas. El video se viralizó rápidamente en las redes sociales.

«Adivinen dónde estoy», dijo Sousa mientras bajaba de un carro negro. El Zar de la Belleza, con su característica elegancia clásica y opulenta, dio unos pocos pasos y reveló el secreto: estaba en las instalaciones de Venevisión.

Sousa fue bienvenido por el personal del canal y luego caminó dentro de sus instalaciones. En otra sección del video, el empresario luego hace distintos gestos desde los pasillos, generando aún más interrogantes entre los fanáticos.

Poco después, Sousa publicó un video desde la que fue su casa durante muchas décadas: la Quinta Miss Venezuela. El Zar de la Belleza subió las escaleras del lugar y reconoció que estaba «temblando».

Cabe recordar que Sousa fue presidente del Miss Venezuela entre 1982 y 2018, cuando salió de la organización del concurso. Durante este periodo, llegó a trabajar junto al Miss Universo o se enfocó en proyectos propios.

¿QUÉ HACÍA SOUSA EN VENEVISIÓN?

El video de Sousa se viralizó en redes sociales y en apenas una hora ya cuenta con miles de likes en Instagram. A esto se sumaron cientos de comentarios, en donde los internautas preguntaban sobre la causa de su visita a Venevisión.

Todo podría estar vinculado con una revelación del diseñador venezolano Marco Michetti, quien aseguró que «hay muchos indicios» de que Osmel Sousa «está preparando bajo cuerda» a Clara Vegas, Miss Venezuela 2025.

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Según esta versión, Sousa ha participado en la preparación de Clara Vegas para la 75.ª edición del Miss Universo, que se realizará en Puerto Rico el próximo 24 de noviembre. Algunos colaboradores del Zar de la Belleza trabajan con la modelo de 24 años.

Hasta el momento, Sousa, Miss Venezuela o Venevisión no han confirmado o negado esta versión vinculada a Clara Vegas. Se desconoce oficialmente a qué se debe la visita del Zar de la Belleza a la ciudad capital.