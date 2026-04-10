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Adiós al histórico negocio: ¿Por qué Stefano Gabbana dejó la presidencia del grupo de moda Dolce & Gabbana?

Por Caraota Digital
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(EFE).- Stefano Gabbana ha abandonado la presidencia del grupo de moda Dolce & Gabbana, que fundó con su histórico socio Domenico Dolce, aunque la dimisión no tendrá consecuencias en la actividad creativa del diseñador, confirmó este viernes la casa en un comunicado.

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Dolce & Gabbana, «en el marco de un proceso natural de evolución organizativa y de dirección, confirma que Stefano Gabbana ha presentado su dimisión, con efecto a partir del 1 de enero de 2026, de sus cargos en las sociedades Dolce & Gabbana Holding Srl, Dolce & Gabbana Trademarks Srl y Dolce & Gabbana Srl», se lee en la nota que confirmó la noticia, adelantada por la agencia Bloomberg.

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El grupo especificó que «dicha dimisión no tiene ninguna influencia en las actividades creativas que Stefano Gabbana lleva a cabo».

Respecto a la deuda de unos 450 millones de euros de la que hablaba Bloomberg, y a una nueva financiación de 150 millones, la casa de moda afirmó que «por el momento, no tiene nada que declarar, ya que las negociaciones con los bancos aún están en curso».

LA MODA DE DOLCE & GABBANA

Según Bloomberg, la presidencia la asumió Alfonso Dolce, hermano de Domenico y ya administrador delegado del grupo.

Fundada en 1985, la casa de moda ha permanecido hasta la fecha bajo el control de sus fundadores, Stefano Gabbana y Domenico Dolce. Ambos poseen una participación equitativa de aproximadamente el 40% del grupo, con ingresos de 1.900 millones de euros en 2024-2025.

Hace un par de semanas, Bloomberg ya informó que la casa de moda italiana había iniciado nuevas conversaciones con bancos debido a la desaceleración del sector del lujo, impulsada también por las tensiones geopolíticas, que ha erosionado los márgenes de muchas casas de moda italianas.

 EFE
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