¿Adiós al Ferxxo? Feid anunció una pausa temporal en los escenarios y esta sería la razón

El cantante colombiano Feid, conocido mundialmente como Ferxxo, sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar una pausa temporal en los escenarios, luego de un 2025 cargado de éxitos, premios y momentos que marcaron su carrera.

“Es como una despedida, pero no se lo tomen tan en serio jejejejeje. ¡Gracias porque el 2025 se convirtió en el año más chimba y más importante de toda mi vida!”, escribió el artista en sus redes sociales.

Feid también agradeció a su equipo, familia y fans por acompañarlo durante su gira Ferxxocalipsis, y añadió: “Gracias por ir a tantos países a ver este show que tejimos especialmente para este formato. No extrañen mucho al FERXXO en los stages por ahora”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FERXXO (@feid)

Antes de despedirse, Feid pidió a su público mantener viva su música. “Sigan escuchando Princesa, Body, Sagrado. ¡Gracias Austin City Limits y a todos los que vivieron este show con nosotros!”, dijo.

EL MEJOR AÑO PARA FEID

Durante este 2025, Feid no solo consolidó su lugar como uno de los íconos del reguetón y el pop urbano latino, sino que también rompió récords e innovó en la industria.

Fue reconocido por segundo año consecutivo con el Premio ASCAP al Compositor/Artista Latino del Año, y obtuvo un Récord Guinness por recorrer más de 10.000 metros durante un solo concierto gracias al escenario en 360° de su show en Medellín.

Otro de sus hitos fue la “Coffee Party”, celebrada en la Plaza de Toros La México, donde más de 50.000 personas asistieron a un evento gratuito que combinó música, café y cercanía. Durante la presentación, que también le valió un segundo Récord Guinness, se repartieron más de 30.000 cafés, convirtiendo el espectáculo en una fiesta viral y una de las celebraciones más multitudinarias de la música urbana en 2025.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FIN DE UNA ERA: MTV CERRARÁ SUS CANALES MUSICALES DESPUÉS DE MÁS DE 40 AÑOS

Feid también mantuvo su presencia en los rankings globales con temas como “Perro Negro” (junto a Bad Bunny), “+57” (con Karol G) y “Luna”, reafirmando su estilo que fusiona lo colombiano con sonidos internacionales.

Su propuesta visual y su identidad verde lo han convertido en un referente cultural más allá de la música. Además, su incursión en la moda con Salomon dio origen a las zapatillas XT-Pathway 2 FERXXO, diseñadas por él mismo e inspiradas en Medellín. Con detalles fluorescentes y su sello “FXXOMOR”, el lanzamiento se agotó en horas.

Aunque no reveló cuánto durará su descanso, sus seguidores interpretan el mensaje como una pausa necesaria, pero no definitiva.