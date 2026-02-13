Caraota Show

Acuña Jr. revela cómo llegó a la ‘Casita’ de Bad Bunny en el Super Bowl

El espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl sigue dando de qué hablar y el pelotero venezolano Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, relató cómo fue vivir la experiencia en primera persona.

Acuña sorprendió a toda Venezuela cuando, sin previo aviso, estaba en la ‘Casita’ de Bad Bunny en el Super Bowl. A su lado estaban artistas como la cantante Young Miko y el actor chileno Pedro Pascal.

Unos pocos días después del espectáculo, Acuña habló con medios estadounidenses y confirmó que tuvo que tomar una decisión de último momento para estar presente. Cuando despertó el pasado domingo, no estaba en sus planes estar en el set del Super Bowl.

«En el mismo día», dijo Acuña cuando le preguntaron cuándo supo que iba a estar en el espectáculo. Según explicó, fue contacto unas horas antes del Super Bowl para estar presente en la ‘Casita’. Sin pensarlo dos veces, aceptó.

ACUÑA: «ESTABA EMOCIONADO»

«Me llamaron y me dijeron: ‘Vas a ir al Super Bowl de Bad Bunny al medio tiempo‘», dijo Acuña. «Estaba tan emocionado», acotó el pelotero, quien reconoció que es un «poco» fanático del fútbol americano.

«No vi a tantas personas en un estadio como en ese día. Ver a tantas personas ese día fue fantástico», añadió Acuña. De acuerdo a reportes oficiales, el Super Bowl contó con una asistencia superior a los 70.000 aficionados en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

Acuña ha tenido vínculos con Bad Bunny en el pasado, puesto que es representado por la agencia de marketing deportivo del cantante, Rimas Sports. El pelotero venezolano tiene una sección especial en la página web de la compañía.

